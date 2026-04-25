Amiga de Sebastián Gálvez revela que ya no estaría con Laura Spoya: "No era algo serio, estaban fluyendo"

Los rumores sobre una relación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez dieron un giro en los últimos días. Tras semanas siendo vistos juntos, versiones recientes apuntan a una ruptura que nunca se oficializó. Las apariciones del joven y testimonios de su entorno alimentaron esta especulación.

Versiones cercanas apuntan a una ruptura sin compromiso formal

De acuerdo con el testimonio de una amiga cercana de Sebastián Gálvez, el vínculo entre ambos no habría pasado de una etapa inicial sin compromisos. Según esta fuente, la relación terminó semanas atrás y nunca alcanzó un nivel formal.

"Lo que se hasta el momento ya quedó ahí eso hace semanas nada que ver o sea no era algo tan que estaban fluyendo y listo. Él dice si las cosas no se dieron no se dieron", dijo

A esto se suman algunas señales en redes sociales que no pasaron desapercibidas. Sebastián Gálvez publicó en sus historias de Instagram un mensaje breve pero contundente:

"El final". Aunque no brindó mayores detalles, el contenido fue interpretado como una indirecta sobre el cierre de esta etapa.

Por su parte, Laura Spoya evitó pronunciarse directamente. Cuando fue abordada por la prensa, optó por sonreír sin responder preguntas relacionadas con su supuesto romance. Esta actitud reforzó la idea de que prefiere mantener su vida privada lejos del escrutinio mediático.

En paralelo, el joven también evitó confirmar o negar la ruptura. En una breve comunicación telefónica, se mostró esquivo ante las preguntas sobre su vínculo con la modelo. Además, fue captado realizando publicaciones en redes sociales sin rastro de Spoya, lo que incrementó las sospechas sobre un distanciamiento definitivo.

Magaly Medina cuestiona el romance

La presunta ruptura no pasó desapercibida en el ámbito televisivo. Durante su programa, Magaly Medina se refirió al tema y lanzó comentarios sobre la relación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez.

La conductora señaló que, pese a no haber sido oficializada, la relación había tomado notoriedad pública. Incluso afirmó que el joven "ya era el enamorado del año", haciendo alusión a la exposición que ambos tuvieron en redes y medios.

Asimismo, recordó un episodio en el que Sebastián Gálvez compartió una imagen de Laura Spoya acompañada de la palabra "mío", lo que fue interpretado como un intento de marcar territorio de manera pública y que generó diversas críticas.

Asimismo, Magaly también cuestionó la actitud de la exmodelo frente a su vida personal. En ese sentido, sostuvo que Laura Spoya:

"No supo asumir cada cosa que hizo en su vida", en referencia a su manejo mediático en distintos episodios recientes.

Además, la conductora vinculó esta situación con otros momentos polémicos protagonizados por la exmiss, como el accidente vehicular en el que estuvo involucrada. Según su opinión, la reacción de Spoya ante ese hecho fue "lo más reprochable".

En esa línea, Medina consideró que la exposición mediática habría influido en las decisiones de la modelo, señalando que esta se habría "mareado" con la atención pública, lo que habría impactado en su imagen.

En conclusión, aunque Laura Spoya y Sebastián Gálvez nunca confirmaron su relación, recientes indicios apuntan a que el vínculo habría terminado semanas atrás. Entre mensajes en redes y silencio ante la prensa, el caso sigue generando especulación y mantiene el interés público.