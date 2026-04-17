Laura Spoya minimiza a Sebastián Gálvez y no piensa oficializar: "Cuando llegue la persona indicada"

Hace varias semanas, se corre el rumor de un romance entre Laura Spoya con el joven Sebastián Gálvez por haber sido captados juntos en varios momentos luciendo muy cercanos. Es así como la conductora de un podcast habla de la relación que tendría con él.

Laura Spoya sobre una nueva pareja

En más de una ocasión, Laura Spoya ha sido cuestionada por el tipo de relación que tendría con Sebastían Gálvez después de haber sido captados juntos y realizaron un viaje a Jamaica luciendo aún más cercanos. Ante esto, la modelo afirma que está separada y puede rehacer su vida cuando lo crea conveniente, pero con la persona correcta.

"El día que yo oficialice a alguien va a ser una pareja con la cual vaya a querer estar muchísimo tiempo. Soy una persona separada, creo que tengo la libertad y el derecho de poder rehacer mi vida en algún momento, espero poderla rehacer en algún momento, pero cuando llegue la persona indicada. Mientras no llega la persona indicada, creo que no podría estar hablando de tener una relación como tal", declaró.

Es así como señala que está en todo su derecho de no querer contar sobre su vida privada y no mostrar a nadie. Aún así señala que no mantiene ninguna relación amorosa y si llega a oficializar, será cuando sienta que será alguien con quien vivirá toda su vida.

"También es mi derecho de mantener ocultas ciertas cosas que no quiero mostrar. No estoy en una relación, el día en que yo esté realmente en una relación y que quiera oficializar una relación va a ser porque es una persona que considero que va a acompañarme a lo largo del tiempo", declaró.

Está enfocada en recuperar su imagen

Durante la entrevista, Laura también señaló que está enfocada en recuperar las marcas que ha perdido y su imagen, o sea en su trabajo y no en una relación amorosa.

"A mí no me gusta tener relaciones esporádicas. Laura no tiene una relación por el momento, ahorita estoy enfocada en recuperar mi imagen, recuperar mis marcas", declaró.

De esta manera, la modelo Laura Spoya señala que no mantiene una relación amorosa actual con Sebastián Gálvez y que el día que oficialice a una persona, será cuando crea que lo acompañará por toda su vida, mientras tanto no lo hará y seguirá enfocándose en recuperar su imagen tras haberlo perdido por problemas mediáticos.