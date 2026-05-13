Pablo Heredia estalla contra Shirley Arica y la llama "calculadora": "Me cansé sinceramente"

Pablo Heredia no pudo más y terminó expresando su molestia con Shirley Arica durante un tenso momento en "La Granja VIP". El actor argentino aseguró que se sintió decepcionado por algunas actitudes de la modelo tras su ruptura.

Shirley Arica y Pablo Heredia expresan sus diferencias tras terminar

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizaron un tenso momento en "La Granja VIP" luego de que ella terminara con él. El actor argentino no pudo ocultar su molestia y aseguró que se siente decepcionado por algunas actitudes de la modelo, con quien venía formando una relación dentro del reality.

Todo ocurrió durante una conversación en vivo, cuando ambos intentaron explicar qué pasó entre ellos tras su ruptura. Shirley fue la primera en hablar y contó que se sintió incómoda por la actitud de Pablo cuando intentaron conversar.

La modelo aseguró que no quería dar muchos detalles, pero sí dejó claro que se sintió decepcionada. Según explicó, mientras ella hablaba con Pablo, él se reía porque había cámaras enfocándolos, algo que le molestó. Luego, la popular 'Chica Realidad' explicó que su molestia fue cambiando a decepción.

"No voy a dar detalles. Sé que es el momento para esclarecer el tema. Pero nada yo creo que le dije lo que pensaba", dijo Shirley Arica. "Me di cuenta de algunas cosas, y creo que en lugar de molesta, decepcionada. Pero como él dice queremos en formas diferentes. Entonces es lo mejor para ambos", agregó.

Ethel Pozo le preguntó si le hubiera gustado que Pablo fuera más claro al hablar de su relación. Shirley respondió que sí. Por su parte, Pablo Heredia también decidió contar su versión. El actor explicó que le molestó la forma en que Shirley reaccionó cuando sus amigos le preguntaron si quería conocer a su familia y compartir con su círculo fuera del reality.

"A mí me hubiera gustado que cuando mis amigos le preguntaron si querían conocer a mi familia y ver a mis amigos no se hubiera demorado tanto y no hubiera tenido una respuesta tan fría. Entonces claramente ahí yo sí doy un poco de marcha atrás por ese tipo de actitudes", señaló Pablo.

El argentino aseguró que sintió demasiada frialdad de parte de Shirley y que eso lo hizo tomar distancia. Pablo también explicó que ambos tienen formas distintas de querer y que eso terminó chocando entre ellos.

"Yo lo que planteo es demasiado frialdad de un lado y me cansé sinceramente", dijo. "Si esa es tu forma de amar. Bueno, que es distinta a la mía, no concuerda con la mía, no está ni bien, no está mal tampoco", expresó.

Shirley niega haber fingido y Pablo la llama "calculadora"

Shirley Arica respondió que se tomó su tiempo para contestar porque suele hablar sin filtro y no quería decir algo apresurado. Además, aseguró que todo lo que mostró dentro de "La Granja VIP" fue real. Cuando Ethel le preguntó si sentía que la habían usado, Shirley fue directa.

"Yo prefiero ser real con mis sentimientos, porque todo lo que ven o han visto hasta el momento, yo sí lo he sentido, yo sí me he entregado a mi forma, pero sí he sentido las cosas. Yo no finjo las cosas ni por un contenido, ni por utilizar a alguien, ni por nada. (¿Sientes que te he utilizado?) Yo sí y se lo dije también", señaló Shirley.

La respuesta de Shirley no le gustó nada a Pablo. El actor aseguró que sus palabras lo decepcionaron y que confirmaron lo distante que la siente. Por ello, lanzó una fuerte crítica contra ella y la llamó "calculadora".

"Es una persona fría, cualquier cosa va a decir al respecto de eso. No me conoce, realmente me demuestra y felizmente agradezco realmente terminar una relación así porque siento que es demasiado fría y siento que hasta es calculadora y la verdad que me decepciona lo que dice, lamentablemente", señaló Pablo.

Tras escuchar la palabra "calculadora", Shirley se rió, mientras sus compañeros intentaban calmar la situación. Samahara Lobatón y Pati Lorena pidieron que ambos respiren y no se hieran en un momento de enojo.

En conclusión, Pablo Heredia y Shirley Arica dejaron en evidencia que su relación dentro de "La Granja VIP" terminó en medio de diferencias y reproches. Mientras la modelo aseguró que se sintió decepcionada y negó haber fingido sus sentimientos, el actor la calificó como una persona fría y hasta "calculadora". Ambos parecen estar lejos de llegar a un buen acuerdo y su ruptura sigue generando tensión.