Shirley Arica habría confesado que le gusta Paul Michael y Pablo Heredia le pregunta: "¿Estuviste con él?"

Continúa el programa reality 'La Granja VIP' donde sus participantes han llamado la atención por las problemas tensos que ocurrieron en los últimos días con Pamela López y Paul Michael. Ahora, Shirley Arica habría confesado en una conversación con Pablo Heredia que sentiría algo por el joven cantante.

¿Shirley Arica interesada en Paul Michael?

En la convivencia de 'La Granja VIP', los participantes se turnan en las noches para cuidar de una yegua que dará a luz. Es así como Shirley Arica tuvo una conversación con Pablo Heredia, quien le preguntaba por su relación con Paul Michael, pareja de Pamela López.

"¿Estuviste con Paul Michael? Tuviste una historia que pasó ¿Qué hiciste?", le pregunta Pablo, y Shirley dice: "Quería contártelo en otro momento, no delante de todos". Después, el argentino le consulta: "¿Te gusta Paul Michael? (un poco) bueno, es un buen chico, te haría feliz".

Aunque se observa esta conversación de manera espontánea mientras estaban cuidando a la yegua de la granja, muchos seguidores afirmaron que se trataría de una broma entre Pablo Heredia y ella. Como se recuerda, anteriormente Shirley Arica ha tenido varios enfrentamientos con Paul Michael donde se demostraría una falta de química.

Pamela López habría rechazado consejo de psicóloga

Gabriela Herrera reveló que una psicóloga de "La Granja VIP" le habría recomendado a Pamela López terminar su relación con Paul Michael. Según contó Gabriela durante una conversación con Mónica Torres, la especialista habría hablado con Pamela después de una discusión muy intensa con Paul. Sin embargo, la participante no habría querido seguir esa recomendación.

"Ayer Pamela fue con la psicóloga y le dijo que cortara y le valió diecisiete hectáreas. Ella dijo que no. O sea, me dijo que no lo iba a hacer y después me dijo: 'No, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso es lo que Dios quiere'. Me están manejando, tratando de manejar las cosas como quieren", narró Gabriela.

La bailarina también aseguró que intentó aconsejar a Pamela, pues considera que lo ocurrido en la última pelea fue demasiado fuerte. Según dijo, nunca la había visto tan afectada dentro del reality, pero se niegan a separarse.

De esta manera, Paul Michael estaría llamando la atención del público. Ahora, Shirley Arica habría confesado que le gusta un poco el novio de Pamela López mientras conversaba con Pablo Heredia, pero parece que todo se trataría de una broma entre ellos según revelan los seguidores.