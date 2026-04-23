Periodistas españoles lanzan advertencia a Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz: "Es una conquista más"

El romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz no solo está dando internacionalmente. Periodistas de España no han dudado en opinar y hasta lanzar advertencias sobre el cantante. Las imágenes de ambos juntos, besándose y mostrando cariño en escenarios, han encendido las alarmas entre los periodistas europeos.

Periodistas advierten a Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz

La relación de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz está dando que hablar no solo en Perú, sino también en España. La prensa del corazón no ha dudado en advertirle a la actriz peruana sobre el artista español. El hecho de que el cantante haya decidido mostrar su relación en público ha generado sospechas. Según comentaron en "Magaly TV La Firme", esto no sería algo común en él.

Según comentó Magaly Medina, los periodistas españoles están pinchándole el globo al Stephanie Cayo. Los comunicadores aseguraron que el cantante tiene un historial que genera dudas.

"A la vista está que siempre va de chica en chica, chicas jóvenes y en cuanto ya tienen una cierta edad pues las cambia por otra más joven", señaló Marc Leirado. "Porque Alejandro Sanz en ese aspecto tiene una actitud un poco de adolescente. Le gusta dar likes. Sí, no sé si es porque al final es un poco más mayor y se le escapa el dedo", afirmó Arnau Martínez.

El periodista opinó que la relación estaría marcada por la imagen y la etapa actual de Stephanie Cayo, resaltando su atractivo y juventud. Además, dejó entrever que, con el paso del tiempo, Alejandro Sanz podría cambiar de pareja.

"En cuanto Stephanie Cayo, ya no sea la chica que es ahora guapa, explosiva, joven, en cuanto cumpla ya unos cuantos años más, Alejandro, yo supuestamente la volveré a cambiar. Yo creo que Alejandro lo que le gusta es que la gente diga: 'Ostras, tiene una chica de nivel, tiene una chica muy guapa'", señaló Marc.

Otro comentario que ha generado polémica fue directo y sin filtro. Sus frases han sido muy comentadas y han puesto a la relación en el centro del debate.

"Si la hemos visto ya dándole un beso, evidentemente es una conquista más de Alejandro Sanz. Aquí en España Stephanie no es nadie, es más por Alejandro Sanz. Yo creo sinceramente que Alejandro Sanz está viviendo una segunda juventud", mencionó Arnau.

Dudan de que dure mucho

Además, varios especialistas coincidieron en que la relación podría ser intensa, pero corta. También se habló de una posible etapa personal del cantante.

"Alejandro Sanz es muy pasional en sus relaciones y de la misma manera que empieza una historia de una forma súper intensa, también acaba de una manera muy intensa", explicó Javi Hoyos. "Alejandro Sanz está en una etapa en la que pues se está buscando a sí mismo, está creo que experimentando de nuevo como volviendo a sentirse joven", dijo Arnau Martínez.

Estas opiniones apuntan a que el romance podría no durar tanto como parece. Algunos comentarios fueron aún más allá y señalaron que esta relación podría tener beneficios públicos. Incluso, se dejó entrever que la historia habría empezado antes de que el cantante terminara su relación anterior.

"Stephanie lo que le asesoran es: 'oye, arrímate bien, publica mucho contenido con Alejandro Sanz porque el día de mañana cuando no estés con él esto te puede beneficiar públicamente'", aseguró Marc Leirado. "Me consta que Candela Márquez podría estar molesta por todo lo que ha sucedido tan repentino", agregó.

En conclusión, el romance entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz ha generado todo tipo de reacciones, especialmente en la prensa española, que no confía del todo en la relación. Mientras la pareja se muestra cercana y sin ocultarse, las críticas y advertencias no dejan de crecer. Por ahora, todo queda en manos del tiempo, que será el encargado de confirmar si esta historia se mantiene o termina.