Vanessa Pumarica aconseja a Pamela Franco alejarse de Cueva: "Merece un hombre que le dé su lugar"

Como se recuerda, Pamela Franco señala que su relación con Christian Cueva no está completamente bien por todos los problemas que tienen que lidiar cada uno con su pasado. Tras aparentemente evidenciarse un distanciamiento, sale a opinar Vanessa Pumarica.

Vanessa Pumarica a Pamela Franco

Según el programa de 'Magaly TV: La Firme', Pamela Franco y Christian Cueva no estarían en su mejor momento ya que no comparten momentos románticos juntos como anteriormente. En ese sentido, la examiga de la cantante sale a opinar.

"Ella es muy activa cuando está ilusionada cuando se siente bien, pero cuando no, se apaga. Está cansada de estar con una persona que no cierra el pasado y no lo va a cerrar porque en conflicto no es solo Pamela López, es él", expresó Pumarica refiriéndose al final sobre Christian Cueva.

En otro momento, Vanessa Pumarica señala que la cantante de cumbia se merece estar con una persona que esté sin problemas y le de su lugar. Señalando así que el futbolista 'Aladino' solo sentiría capricho por Franco.

"Que se dedique a su hija, que sea madre. Se merece estar con un hombre que esté solo y que le de su lugar, su valor", opina sobre su examiga, y sobre el pelotero dice: "Él tiene un enamoramiento equivocado, para mí no es enamoramiento, es un capricho, pero enamoramiento bueno no es".

Se va contra Christian Cueva

En otro momento, Vanessa Pumarica que nunca pasó a Christian Cueva en el pasado, ahora decidió arremeter contra él con más fuerza señalándolo como una persona egoísta que solo piensa en su bienestar, más no de su pareja. Afirma también que si amara a la cantante de cumbia la soltaría para que sea feliz.

"Christian Cueva es un tipo egocéntrico que siempre quiere tener la razón, es agresivo, no respeta a las mujeres. Él es una persona egoísta, piensa solamente en él. Si pensara en Pamela Franco ¿sabes qué haría? un hombre que ama, te suelta también", señaló la ex amiga de la cantante en el programa de Magaly Medina sin dejar de arremeter contra el pelotero.

De esta manera, Pamela Franco y Christian Cueva estarían en un momento intranquilo por todos los problemas, pero para Vanessa Pumarica prefiere que la cantante se separe del futbolista peruano, ya que no le haría bien aparentemente. Además, señala que el ex de Pamela López sería una persona egocéntrica que no pensaría en la artista de cumbia.