Milett Figueroa no descarta infidelidad de Marcelo Tinelli: "No me gustan las mentiras y traiciones"

Desde que se anunció el fin de su relación amorosa, Milett Figueroa como Marcelo Tinelli no quisieron dar razones de su separación, aunque se han rumoreado sobre la supuesta infidelidad del argentino con Rossana Almeyda, su actual pareja. Ante la pregunta, esto respondió la peruana.

¿Marcelo te fue infiel con Rossana Almeyda?

En el programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa decidió salir a hablar directamente sobre lo que fue su relación con Marcelo Tinelli en medio de varias especulaciones. Lo que llamó la atención fue que el conductor Rodrigo González le preguntó directamente si el argentino le fue infiel con Rossana Almeyda y esto dijo.

"Yo te puedo hablar de mí, en esos casi tres años que estuve en la relación, yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas, lo responderán ellos", expresó.

Ante esto, Rodrigo González le deja en claro que su respuesta estaría dejando una posibilidad muy abierta de que sea verdad, pero la actriz peruana señala que no desea 'destapar' nada sobre su expareja y que solo deja en claro que no le gusta las mentiras.

"Yo prefiero no comentar absolutamente nada porque ya cerré la relación y no quiero destapar nada personal en una relación que ya se terminó. Si quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada. Amé mucho y aprendí demasiado", señaló.

Marcelo Tinelli se pronuncia sobre su nueva relación

Recientemente, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Rossana Almeyda al compartir en sus redes sociales algunos románticos momentos junto a ella, como cenas y encuentros especiales. Aunque evitó mostrarla completamente, el conductor no dejó de etiquetarla, dejando en evidencia el buen momento sentimental que atraviesa a sus 66 años.

En una reciente entrevista con el medio internacional Infobae, donde hablaba sobre su participación en la cobertura del Mundial 2026, el argentino fue consultado sobre su situación sentimental y sorprendió al confirmar que está iniciando una nueva relación.

"Sí, estoy empezando una relación. Una mujer divina, que me hace mucho bien. Siento que nos hacemos bien. Estamos en el arranque de algo y digo: 'una linda relación'", dijo el conductor, evidenciando que está encantado con Almeyda.

De esta manera, iniciaron los rumores sobre la supuesta infidelidad de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa. Ahora, la peruana no ha descartado que su expareja le haya sido infiel con la argentina Rossana Almeyda.