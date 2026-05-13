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Mario Hart aclara polémica con Israel Dreyfus tras vincularlo con Paloma Fiuza: "Le escribí en buena onda"

Mario Hart aseguró que no tuvo ningún problema con Israel Dreyfus luego del comentario que lo vinculó con Paloma Fiuza y aclaró que incluso le escribió en buenos términos.

Mario Hart descarta problema con Israel Dreyfus por rumor con Paloma Fiuza.
Mario Hart descarta problema con Israel Dreyfus por rumor con Paloma Fiuza. (Composición: La Karibeña)
13/05/2026

Mario Hart afronta los rumores de una posible separación con Korina Rivadeneira. Las especulaciones crecieron luego de que se comentara que estaría viviendo solo y de un supuesto acercamiento con Paloma Fiuza. Ante la ola de versiones, el exchico reality aclaró, como surgió el polémico rumor junto a su amigo Israel Dreyfus.

Mario Hart minimiza polémica con Israel Dreyfus y descarta molestia

Durante una entrevista en el programa "Sin Más Que Decir", Mario Hart abordó directamente la ola de especulaciones que surgió a partir de un comentario de Israel Dreyfus, el cual terminó siendo interpretado como una insinuación de acercamiento entre él y Paloma Fiuza.

El piloto sostuvo que no considera que las palabras de su amigo hayan sido inapropiadas, sino que el problema apareció cuando el tema se amplificó en medios y redes sociales. Según explicó, el verdadero inconveniente surge cuando la información se transforma en titulares que distorsionan el contexto original.

"Si tú analizas el la pregunta, el comentario Israel no tiene nada malo. El tema es que sale una portada, habría estarían Paloma y Mario Hart. Ahí viene la avalancha, la especulación, ahí se pudre todo", comentó el conductor, al referirse al impacto mediático del caso.

Asimismo, aclaró que no se sintió afectado por el comentario de su amigo y que incluso le escribió en tono de broma para dejar en claro que no existía incomodidad entre ambos.

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"Por eso yo no me molesto con Isra, en verdad. Yo le escribo en buena onda y le digo oye tarado mira lo que has hecho. Yo estaba tranquilo", añadió Mario Hart, restándole importancia a la polémica.

Mario Hart y su regalo a Korina Rivadeneira

Este domingo 10 de mayo, la pareja dejó de lado las especulaciones y protagonizó un emotivo momento familiar por el Día de la Madre. A través de sus redes sociales, el exchico reality compartió una sorpresa organizada junto a sus hijos para homenajear a la modelo venezolana. 

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En las imágenes se observa a Larita y Marito ingresando a la habitación de Korina con un ramo de girasoles y un regalo, mientras ella reacciona con emoción y cariño ante el detalle preparado por sus pequeños. 

"No puede ser, ¡me encantó! Gracias, ven aquí, mi amor", se escucha decir a la venezolana mientras abraza y llena de besos a sus hijos. 

Por su parte, Mario Hart se mantuvo detrás de cámaras y no apareció junto a Korina Rivadeneira durante el video. Aun así, el exchico reality le dedicó unas emotivas palabras en las que destacó lo importante que es como madre para sus hijos. 

"Feliz Día de la Madre, Korina Rivadeneira. Eres una mamá increíble. ¡Qué suerte la de nuestros hijos de tenerte como madre!", escribió el exchico reality.

Pese a los rumores, Mario Hart decidió aclarar el origen de las especulaciones y restarle importancia a la polémica con Paloma Fiuza e Israel Dreyfus. Al mismo tiempo, celebró el Día de la Madre junto a Korina Rivadeneira y sus hijos, reforzando la imagen de unión familiar en medio de las versiones de crisis.

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