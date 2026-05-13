Onelia Molina responde si tendría cita a solas con Kevin Díaz tras decirle "bebito": "Nos van a ver juntos"

Onelia Molina y Kevin Díaz siguen despertando rumores por la confianza que muestran dentro y fuera de "Esto es Guerra". Esta vez, la modelo arequipeña fue consultada tras llamar "bebito" al venezolano y sorprendió al responder si aceptaría tener una cita a solas con él.

Onelia Molina es cuestionada por llamar "bebito" a Kevin Díaz

Durante un reciente evento, Onelia Molina llamó "bebito" a Kevin Díaz y de inmediato sus seguidores comenzaron a especular sobre la confianza que existe entre ambos dentro y fuera de "Esto es Guerra". En una entrevista con "Más Espectáculos", Onelia explicó que ese apodo no es exclusivo para Kevin, sino que también lo usa con otros amigos cercanos.

"Por ahí también está Leandro, que le digo bebito, a Gabrielito también, son mis bebitos. Es más, mi grupo es 'Los Bebitos'", dijo Onelia Molina.

Kevin Díaz también fue consultado sobre cómo se siente al ser llamado "bebito" por Onelia. Lejos de incomodarse, el modelo venezolano tomó el comentario con tranquilidad y aseguró que se siente respaldado por su amiga. Además, explicó que Onelia suele ser muy cariñosa y protectora con las personas que quiere.

"(¿Cómo te sientes como bebito de Onelia?) Nada, me siento cuidado, me siento respaldado también por ella. (Ella es así, ¿no? Cariñosa, es cercana, ¿no?) Sí, obviamente, ella tiene muy marcada eso de sobreproteger a sus personas, a las personas que quiere y todo eso, y siempre lo hace, en realidad. Siempre está como que encima de nosotros, como si fuera la mamá", comentó.

La cercanía entre ambos también ha generado interés en redes sociales y hasta de algunas marcas. Por eso, Onelia no dudó en bromear con la posibilidad de aprovechar este buen momento para hacer contenido y trabajar juntos. Kevin también adelantó que podrían venir más videos entre ambos.

"Claro, obvio, o sea, ya hay que facturar. Hay que facturar, amigo. (Te gusta, te gusta) Ya no hay que verle lo negativo, es más, a todo hay que verle lo positivo. Así que ya saben, si hay marcas que nos quieren contratar, pues aquí estamos", aseguró Onelia. "Y se viene buen contenido también, así que ya saben, atentos", expresó Kevin.

¿Tendrían una cita a solas?

Uno de los temas que más curiosidad generó fue si Onelia y Kevin podrían salir solos en algún momento. Kevin fue el primero en responder y dejó claro que no quiere dar pie a malos entendidos. Onelia también respondió si aceptarían una salida más privada, pero aclaró que, si los ven juntos, será como amigos y en grupo.

"No, no, no, no. Esos planes no, porque nos funan después en redes sociales, ya...", afirmó Kevin. "(De repente lo hacen, pero digamos que caleta nomás, sin que nadie se entere) Si salimos, salimos en grupo, salimos como amigos, o sea... Nos van a ver juntos", confesó Onelia.

La dupla también habló del video de entrenamiento que se volvió viral, donde realizaron un ejercicio que generó muchos comentarios. Onelia explicó que se inspiraron en una referencia y decidieron grabarlo como parte de su rutina. Kevin aseguró que la toma duró muy poco, pero fue suficiente para que todos hablaran. Lejos de molestarse, Onelia tomó la situación con humor y agradeció al público por hacerlos tendencia.

"Salió una refe, buscábamos videos, siempre buscábamos como inspiración. Y dijimos, oye, esto está bueno, hay que hacerlo. Y lo hicimos", señaló Onelia. "Y era una toma de menos de un segundo y la gente solamente les dio énfasis", mencionó Kevin. "Somos virales Está bien. Somos tendencia. Gracias, gracias público", acotó Onelia.

En conclusión, Onelia Molina y Kevin Díaz siguen dando que hablar por la confianza que muestran dentro y fuera de "Esto es Guerra". Aunque ambos aclararon que solo son amigos y que sus salidas serían en grupo, sus bromas, videos y comentarios continúan despertando rumores entre sus seguidores. Por ahora, la dupla prefiere tomar la situación con humor y aprovechar el momento para seguir facturando.