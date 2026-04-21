Gabriela Herrera coqueteará con Pablo Heredia como parte de su estrategia: "Es por el contenido"

El programa 'La Granja VIP' está llamando la atención por los conflictos y amoríos dentro del reality. Ahora, Gabriela Herrera buscaría la forma de causar problemas dentro del 'team víboras' y empezaría a coquetear a Pablo Heredia, como una forma de estrategia.

El plan de Gabriela Herrera contra el 'team víboras'

En los últimos días, Shirley Arica y Pablo Heredia han tenido un acercamiento entre ambos de manera muy romántica. Aunque, parece que todo se vendría abajo luego que la modelo se convirtiera en capataz y que Gabriela Herrera estaría preparando algo estratégicamente para causar discordia en el 'team víboras'.

"Lo que vayan a ver es por el contenido, esto es un reality y una puede utilizar sus armas secretas. Así que no se crean nada de lo que ven, no piensen que una se quiere meter en algo. De lo que yo voy hacer es solo reality y show, no piensen que me quiero meter con el niño. Si el niño quiere jugar así, juguemos de esa manera", expresó Gabriela en el programa contando su estrategia.

¿Qué pasa entre Shirley y Pablo Heredia?

Shirley Arica se convirtió nuevamente en la nueva capataz del programa reality por una semana, donde disfrutará de beneficios, un espacio con diversas comodidades como jacuzzi y frigobar, además de la posibilidad de invitar a otro participante para compartir la habitación y la cama.

Sin embargo, cuando el conductor Yaco Eskenazi le consultó a quién elegiría para acompañarla, la popular 'Chica Realidad' sorprendió con su respuesta. "A Diego Chávarri", dijo, dejando a todos en el set impactados.

"Lo que pasa es que es la persona que más conozco en la casa de tiempos. Por ende lo escogí, aparte Diego tiene novia y yo estoy saliendo con Pablo. Entonces hay un respeto", explicó la modelo sobre su elección.

La decisión sin duda llamó la atención debido al vínculo sentimental que ambos tuvieron en el pasado. Además, explicó que no tenía muchas alternativas, ya que Pablo Heredia, al perder el duelo, debía dormir con los peones junto a Samahara Lobatón y Pati Lorena, integrantes de su grupo 'Las Víboras'.

De esta manera, una nueva tensión existe entre Shirley Arica y Pablo Heredia, cuando la modelo eligió a Diego Chávarri para compartir el cuarto. Ahora, Gabriela Herrera buscaría coquetear al actor argentino para causar más problemas dentro del equipo contrario como parte de la estrategia de su grupo para eliminarlos.