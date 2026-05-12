'Peluchín' revela que Darinka Ramirez compró una cartera de 7 mil soles tras reclamar pensión a Farfán

Desde hace unos días, Darinka Ramírez viene reclamando que Jefferson Farfán quiere reducirle la pensión de alimentos para su menor hija. Ahora, el conductor Rodrigo González sorprendió al contar que vio a la joven comprando una costosa cartera Louis Vuitton tras entrevista.

Darinka Ramírez compra cartera Louis Vuitton

En el programa 'Amor y Fuego', Rodrigo González conocido como 'Peluchín' reveló que acudió a un centro comercial tras salir del canal de TV y se encontró con Darinka Ramírez, quien horas antes reclamaba sobre la pensión de Jefferson Farfán a su menor hija.

"Me imagino que le debe estar yendo muy bien. Ayer fui a un centro comercial terminado el programa, tenía que recoger unos encargos y decidí, en un momento, entrar a algunas tiendas, entre ellas, a Louis Vuitton. Encontré a Darinka Ramírez", declaró.

Es así como el conductor de TV contó que a pesar de que la joven está pidiendo más dinero para su pequeña, compró una cartera de aproximadamente 7 mil soles y al cuestionarle, le señaló que merece darse sus gustitos.

"Le digo: Oye, Darinka, ¿qué haces aquí en Louis Vuitton si has salido en la tarde en Amor y Fuego reclamando la manutención? Estaba comprando una cartera tipo sobre de más de S/ 7 mil. Se lo dije en voz alta, así que los vendedores se rieron. Ella me respondió: 'Ay, Rodrigo, con quién me vengo a encontrar todavía. Bueno, una merece su gustito, ¿no?'", expresó.

Darinka sobre reducción de la pensión a su hija

Darinka Ramírez se mostró muy indignada con Jefferson Farfán luego de revelar que el exfutbolista habría pedido reducir la pensión de alimentos de su hija de 3 años. El caso fue expuesto en "Magaly TV, La Firme", donde se mostró el documento presentado por la defensa de la popular 'Foquita'.

Según contó la madre de la menor, el juzgado fijó una asignación anticipada de 7 mil soles mensuales. Sin embargo, Farfán habría apelado para pagar solo 4 mil 240 soles. Darinka aseguró que el exjugador no conocería realmente los gastos de su pequeña.

De esta manera, Darinka Ramírez viene reclamando que Jefferson Farfán quiere reducirle la pensión a su hija con él a casi la mitad generando gran indignación. Aunque ahora ha llamado la atención porque Rodrigo González se encontró con la joven influencer comprando una cartera Louis Viutton de un costo aproximado de 7 mil soles en un centro comercial tras entrevista.