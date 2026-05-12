Hija mayor de Pamela López responde a Cueva tras denuncia a su abuela: "Que recupere la confianza de sus hijos"

El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López sigue sumando nuevos capítulos. Luego de que el futbolista denunciara a la madre de su expareja por presuntamente impedirle ver a sus hijos, Fabiana Ríos, hija mayor de 'KittyPam', rompió su silencio y lanzó un fuerte mensaje dirigido al padre de sus hermanos.

Fabiana Ríos explota en contra de Christian Cueva

Fabiana Ríos, la hija mayor de Pamela López, rompió su silencio durante una transmisión en TikTok para defender a su abuela, Betthy Solórzano, luego de que Christian Cueva la denunciara por presuntamente impedirle ver a sus hijos.

En ese contexto, la joven aseguró que no sería la abuela quien evita el contacto, sino que los propios menores no tendrían intención de ver al futbolista.

"Christian ha demandado a mi abuela porque supuestamente ella no le deja ver a los bebés y eso no es la verdad. Es que los bebés no quieren verlo, no lo quieren ver. Muy por fuera de lo legal, él debería esmerarse en recuperar esa confianza que sus hijos perdieron", fueron los fuertes dichos de la joven.

Además, Fabiana cuestionó la actitud que estaría tomando el jugador frente a toda esta situación familiar. Según señaló, 'Aladino' no estaría priorizando el bienestar emocional de sus hijos y estaría reaccionando de manera inmadura ante el distanciamiento que mantiene con ellos.

"Ahorita lo que ven no es un hombre, es un niño pataleando porque no les dejan coger sus juguetes, que son sus hijos. No lo digo yo, lo dice la psicología", sentenció.

Eso no fue todo, pues la hija de Pamela López aseguró que tendría pruebas que explicarían por qué sus hermanos no querrían frecuentar a Christian Cueva. Según contó, existirían audios en los que los menores expresarían temor hacia su padre debido a algunas frases que él les habría dicho.

"Tengo audios y videos donde mi hermana me dice 'yo no quiero ver a mi papá'. Mi hermana utilizó una palabra: 'Mi papá me ha amenazado con que va venir a obligarme a buscarme'", aseguró.

Christian Cueva denunció a madre de Pamela López

En una reciente entrevista en 'Amor y Fuego', Christian Cueva contó que el último fin de semana fue informado de que su hija se encontraba delicada de salud, por lo que acudió para llevarla a una clínica. Sin embargo, aseguró que no pudo verla porque la madre de Pamela López no se lo permitió.

Su abogada Medaly Barrientos señaló que ese día solicitaron apoyo policial para dejar constancia de lo ocurrido y presentaron una denuncia contra Betthy Solórzano, madre de Pamela López, por presunta alienación parental y violencia psicológica.

"No es la primera vez que hace esto, manda a la menor a decirle 'Papá no te quiere ver'. Después, el Dr. Gino le manifiesta que supuestamente la niña le tiene miedo al papá y que no quiere verlo, lo cual es muy contradictorio porque en los videos que comparte con sus hijos, todo está bien", sostuvo la letrada.

En conclusión, Fabiana Ríos respaldó públicamente a su abuela frente a la denuncia presentada por Christian Cueva y aseguró que el distanciamiento con sus hijos no sería provocado por terceros. Además, afirmó que existirían situaciones que habrían afectado la relación del futbolista con los menores.