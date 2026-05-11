Tiktoker Ángel Ramírez se pronuncia tras agresión en discoteca de Trujillo: "Gracias por preocuparse"

Ángel Ramírez volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez por un fuerte episodio. El conocido tiktoker y streamer peruano fue agredido en una discoteca de Trujillo durante la madrugada del sábado 9 de mayo.

Tiktoker Ángel Ramírez fue agredido en discoteca de Trujillo

El conocido tiktoker y streamer peruano Ángel Ramírez sufrió una agresión en una discoteca de Trujillo, durante la madrugada del sábado 9 de mayo. El conocido tiktoker y streamer peruano terminó con una herida en la frente que necesitó seis puntos.

El caso fue contado por Carlitos TV en TikTok, luego de conversar directamente con el creador de contenido. Según su versión, todo ocurrió cuando Ángel ingresó al baño del local nocturno y se encontró con tres sujetos que, al parecer, estaban en estado de ebriedad.

De acuerdo con lo contado en redes, los hombres empezaron a molestar al tiktoker dentro del baño. Ángel habría tratado de ignorarlos para no meterse en problemas, pero la situación se salió de control.

Según el relato, los sujetos lo tumbaron al suelo y comenzaron a agredirlo. En medio del ataque, uno de ellos habría agarrado un vaso y se lo lanzó directamente al rostro, causándole un corte profundo en la frente.

Tras el golpe, el streamer perdió sangre y tuvo que ser atendido por personal de salud. En las imágenes difundidas por Carlitos TV, se ve a Ángel recostado en una camilla, con heridas visibles en el rostro y una venda en la cabeza.

"Tengo entendido que le han hecho seis puntos", afirmó Carlitos TV al contar detalles de lo ocurrido a Ángel Ramírez.

Aunque el momento fue bastante delicado, Ángel Ramírez se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, continúa recuperándose del corte que sufrió en la frente. En redes sociales también circuló la imagen del presunto agresor, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni se han reportado detenciones relacionadas con el caso.

Ángel reaparece en redes sociales

Luego del ataque, Ángel Ramírez reapareció en sus historias de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. El creador de contenido se mostró sonriente, con un parche en la frente, y agradeció a todas las personas que se preocuparon por su estado de salud.

"Sé que a veces subo las cosas muy tranquilo y quizás ustedes piensen que no es real. Pero uno tiene que tomar siempre las cosas con calma. Estoy fuera de peligro, así que todo está bien. Y nada, gracias a todos los que se preocuparon. Los quiero, amigos", escribió Ramírez.

Ángel Ramírez reaparece tras delicado incidente en discoteca de Trujillo. (Instagram)

Pese al susto, el tiktoker también compartió una fotografía junto a su mamá por el Día de la Madre, dejando ver que pudo acompañar a su familia en una fecha especial. Por ahora, Ángel Ramírez sigue recuperándose.

En conclusión, Ángel Ramírez vivió un fuerte momento tras ser agredido en una discoteca de Trujillo y terminar con una herida que necesitó seis puntos. Aunque el ataque preocupó a sus seguidores, el tiktoker reapareció en redes para confirmar que está fuera de peligro. Por ahora, continúa recuperándose y agradeció el apoyo de quienes estuvieron pendientes de su salud.