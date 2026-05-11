Yaco Eskenazi, Ale Fuller y el 'Loco' Wagner revelan sus sueldos en "El Gran Chef": ¿Quién ganaba más?

Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner sorprendieron a sus seguidores al revelar cuánto ganaban durante su paso por "El Gran Chef Famosos". La confesión se dio en el capítulo 17 del pódcast "Yaco y el Loco", donde también participó Ale Fuller, quien también confesó cuál era su sueldo.

Yaco, Ale Fuller y el 'Loco' Wagner hablan de su sueldo en EGCF

Yaco Eskenazi, Ale Fuller y Christian Wagner, conocido como el 'Loco' Wagner, dejaron sorprendidos a sus seguidores al revelar cuánto cobraban por participar en "El Gran Chef Famosos". La confesión se dio durante el capítulo 17 del pódcast "Yaco y el Loco", donde también estuvo como invitado Javier Masías, exjurado del exitoso reality culinario.

Lo que empezó como una conversación divertida sobre anécdotas en la cocina terminó convirtiéndose en una inesperada comparación de sueldos. El más sorprendido fue el 'Loco' Wagner, quien no pudo creer la diferencia entre lo que él ganaba y lo que recibían sus compañeros.

Durante la charla, Yaco Eskenazi contó que una de las cosas más llamativas del programa era que los participantes podían salvarse el primer día de grabación y, si eso pasaba, ya no tenían que competir el resto de la semana. Según explicó, ese era uno de los motivos por los que se tomaba muy en serio cada preparación.

"Como yo soy un picón de mie..., yo quería cocinar y que mi comida salga rica. Porque en verdad lo chévere de 'El gran chef' es que tú te salves el primer día porque así ya no trabajas toda la semana y cobras toda la semana", explicó Eskenazi.

Esa frase despertó la curiosidad de Christian Wagner, quien no dudó en preguntarle cuánto le pagaban por semana en el reality. Al ver que Yaco no respondía de inmediato, el 'Loco' Wagner le hizo la misma pregunta a Ale Fuller. La actriz no tuvo problema en contar su cifra y dejó a todos sorprendidos. La respuesta cayó como baldazo de agua fría para Wagner, quien reaccionó con humor, pero también con evidente sorpresa.

"Me pagaban S/ 10 000 a la semana", reveló Ale Fuller. "¿10 lucas te pagaban, en serio? Oye, me han caga... a mí", dijo el comediante.

Tras escuchar la cifra de Ale Fuller, el 'Loco' Wagner decidió contar cuánto ganaba él durante su participación en el programa. El comentario generó risas entre los presentes, pero también dejó en claro que no todos los famosos recibían el mismo pago.

"A mí me pagaban cinco lucas, huev**", confesó el 'Loco' Wagner, quien es recordado por quemar una papa rellena hasta que estuvo de color negro en el reality culinario.

Yaco Eskenazi era quien más ganaba

Finalmente, Yaco Eskenazi terminó revelando su sueldo semanal. Aunque al inicio intentó evitar la respuesta, terminó aceptando que recibía una cifra mayor. El exguerrero ganaba S/ 15 000 a la semana, es decir, el triple de lo que cobraba el 'Loco' Wagner y S/ 5 000 más que Ale Fuller.

"El triple", señaló Yaco. "¿El triple a ti?", preguntó Wagner y Yaco hizo señas. "El triple serían 15... Suma bien, pues", cuestionó el 'Loco'. "El triple pues. ¿No sabes sumar?", señaló Eskenazi. "Te pagaban 15...", expresó Wagner sorprendido.

Las confesiones de Yaco Eskenazi, el 'Loco' Wagner y Ale Fuller dejaron en claro que los pagos en "El Gran Chef Famosos" no eran iguales para todos. Según lo comentado, las cifras dependían de la popularidad, la trayectoria televisiva y negociación de cada participante.

Yaco tenía una carrera más consolidada en el espectáculo y una comunidad fuerte de seguidores, lo que lo ponía en una posición distinta frente a la producción. Por su parte, Ale, actriz e influencer era conocida por "Ven, baila quinceañera" y otras producciones. Mientras que el 'Loco' tenía peso mediático, pero su perfil no habría tenido el mismo alcance.

En conclusión, Yaco Eskenazi, Ale Fuller y el 'Loco' Wagner sorprendieron al revelar las diferencias de sueldo que existían en "El Gran Chef Famosos". Mientras Wagner contó que recibía S/ 5 000 semanales, Ale Fuller ganaba S/ 10 000 y Yaco llegó a cobrar S/ 15 000. La conversación dejó claro que, detrás del reality culinario, los pagos variaban según la trayectoria, popularidad y capacidad de negociación de cada figura.