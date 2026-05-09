'Loco' Wagner recuerda anécdota con mamá de Hugo García y bromea: "Pensé que podía ser mi hijo"

Una inesperada confesión en el pódcast "Yaco y el Loco" ha dado que hablar en la farándula. Christian Wagner, más conocido como el 'Loco' Wagner, afirmó que en el pasado tuvo algo más que una amistad con Fabiola Silva, mamá de Hugo García. Incluso bromeó con la posibilidad de ser el padre del chico reality.

'Loco' Wagner revela que tuvo affaire con madre de Hugo García

Christian Wagner, más conocido como el 'Loco' Wagner, sorprendió a todos al hablar de una antigua historia con Fabiola Silva, mamá de Hugo García. La confesión se dio en el pódcast "Yaco y el Loco", donde el conductor recordó con humor un encuentro del pasado con la madre del chico reality.

Todo empezó cuando Hugo García y su mamá visitaron el programa de Yaco Eskenazi y Christian Wagner. Durante la conversación, Fabiola Silva contó una anécdota de una fiesta en Urubamba, Cusco, en el año 1995, cuando ella y el 'Loco' eran jóvenes.

El comentario no pasó desapercibido y generó varias bromas en el set. Por eso, en el siguiente episodio del pódcast "Yaco y el Loco", Wagner decidió volver a tocar el tema y aclarar qué pasó realmente.

"El show pasado vino Hugo García con su mamá, quien es más o menos contemporánea conmigo. De pronto me dice 'Loco, acuérdate de algo'. Yo dije: 'a esta gringa yo la manyo'. Entonces, poncho a Hugo para ver si se parecía a mí", expresó el 'Loco', causando risas entre los presentes.

Con su estilo bromista, Wagner dejó entrever que en su juventud tuvo algo más que una simple amistad con Fabiola Silva. Tras la anécdota, no faltaron las bromas sobre la posibilidad de que Hugo García fuera hijo del 'Loco'. Sin embargo, Christian Wagner se encargó de descartar esa versión.

El conductor explicó que las fechas no coinciden, ya que Hugo García nació el 30 de marzo de 1993 en Lima, mientras que la anécdota recordada con Fabiola habría ocurrido en 1995. Aun así, el 'Loco' no perdió la oportunidad de bromear sobre el tema.

"Porque yo al toque la vi y empecé a retroceder. Yo al toque la vi, retrocedí y dije: 'a esta me la he 'torcido' y este puede ser mi hijo, pero no, no se parece a mí'", manifestó entre risas.

Yaco Eskenazi se vacila con la historia

Yaco Eskenazi, compañero de Wagner en el pódcast, no pudo evitar reírse con la confesión. El momento se volvió divertido porque el 'Loco' contó la historia con mucha soltura, pero también dejó claro que no existe ningún vínculo familiar con Hugo García.

La anécdota llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios comentaron la inesperada revelación sobre Fabiola Silva. Pero el clip en TikTok no está la historia completa. En realidad, la mamá del chico reality se le acercó a Wagner para decirle que todo era broma.

"Me cag... ¿La conozco o no? La tía me había engañado", comentó Wagner. "¿Cómo es la consciencia del ser humano. Le dijo: 'Nunca te he visto en mi vida'. El profesor de Teatro me dijo que te diga: 'Fiesta de la luna, 18 años, Urubamba' y con esos tres datos el 'Loco' pasó el programa así (mirando a Hugo y su mamá)", señaló Yaco. "Fueron 5 días de fiesta... Además la tía estaba bien", dijo el 'Loco'.

En conclusión, el 'Loco' Wagner bromeó al decir que tuvo un acercamiento con la mamá de Hugo García, también fue claro al descartar cualquier duda sobre la paternidad del chico reality. Todo quedó como una curiosa anécdota de juventud que ahora vuelve a dar que hablar en la farándula.