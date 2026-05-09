Diana Sánchez sorprende al aceptar que SÍ le gustaba Mario Hart ¿Pasó algo entre ellos?

Desde que Mario Hart estaría en conflicto con Korina Rivadeneyra, han relacionado al piloto con varias de sus amigas. Durante una conversación en un podcast, Diana Sánchez habría confirmado lo que solo era un rumor cuando existía el reality de 'Combate'.

Diana Sánchez sobre Mario Hart

Es así como en el podcast 'Sin más que decir', estuvieron hablando los conductores Israel Dreyfus y Diana Sánchez, junto a Zumba sobre las relaciones pasadas que se rumoreaban cuando estaban juntos en 'Combate'. Luego, Diana señaló a Israel de difundir esos rumores de ella con Mario Hart en el canal donde terminó peleándose con Alejandra Baigorria.

"Tú fuiste el primero en ocasionar esos comentarios y pleitos con Alejandra, yo sería ahorita amiga de ella", expresó.

Es así como el productor del programa de streaming le pregunta si en algún momento aceptó que le gustó el popular 'chato', pero la exchica reality señala que actualmente no le gusta, pero que sin son muy amigos.

"¿En algún momento llegaste aceptar que te gustaba Mario Hart?", le preguntan, y ella responde: "A mí no me gusta Mario Hart, pero si nos llevamos bien. Tan bien que le puedo contar cosas que normalmente no cuento a cualquiera, con Mario chévere".¿

¡Aceptó que le gustaba!

Después de un rato conversando, Diana Sánchez señala que en aquel tiempo Mario Hart andaba de coqueto con muchas de las chicas en el programa reality. Hasta que le preguntan nuevamente si le gustaba o no, y decidió responder de manera sincera ante el público después de tantos años de vincularlos.

"El chato era picaflor en ese momento, cuando estaba chibolo en 'Combate', en su 'prime', el chato se quería levantar hasta la Reina Madre, iba a lo que se cruzaba, era coqueto. Chica que llegaba, chica que pasaba", expresó la joven en el programa.

Luego, Zumba le consulta si le gustó o no en el pasado, ante esto Diana responde de manera afirmativa dejándolos sorprendidos. Aunque sus compañeros de conducción estaban dudando, Sánchez resaltó nuevamente que efectivamente sí le gustó en el pasado, pero que no tuvieron nada.

"¿Te gustaba el chato o no?", le pregunta, y ella responde: "Sí"

De esta manera, después de tantos rumores durante muchos años desde el programa de 'Combate', Diana Sánchez confirma que sí le gustaba Mario Hart porque aparentemente era coqueto, pero no habría pasado nada y ahora, son muy buenos amigos donde se siguen contando de muchas cosas.