Reconocida conductora de TV conmueve al anunciar en vivo que tiene cáncer: "Tengo miedo"

La reconocida conductora Sara Gore anunció en vivo que fue diagnosticada con cáncer. La presentadora, de 49 años, decidió contar la noticia con sus propias palabras y anunció que se alejará por un tiempo de las cámaras para enfocarse en su tratamiento.

Conductora de TV revela en vivo que tiene cáncer

La televisión internacional vivió un momento muy emotivo luego de que la reconocida conductora Sara Gore revelara en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama. La presentadora estadounidense, de 49 años, decidió contar la noticia frente a cámaras y anunció que se alejará por un tiempo de la televisión para concentrarse en su salud.

Sara, conocida por su trabajo en programas como "New York Live" y "Open House", se mostró fuerte, pero también muy conmovida al hablar de esta etapa que recién empieza. La conductora explicó que prefirió comunicarlo ella misma a su público, antes de que se generen rumores o preocupaciones.

Durante la transmisión, la presentadora abrió su corazón y contó que recibió el diagnóstico recientemente. Aunque en su familia ya existían antecedentes, pues su madre y su hermana también enfrentaron la enfermedad, la noticia igual la golpeó.

"Me pareció correcto decírselo yo misma. Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si dijera que no tengo un poco de miedo, estaría mintiendo", expresó al aire.

Sara Gore también anunció que hará una pausa en la televisión para enfocarse por completo en su tratamiento médico. Según contó, deberá someterse a una cirugía y necesita tiempo para descansar y recuperarse. A pesar del difícil momento, la conductora aseguró que se siente acompañada y en buenas manos.

"Estoy exactamente donde necesito estar, rodeada de médicos increíbles y personas que me cuidan muy bien en casa, gracias", dijo ante las cámaras.

Además, dejó claro que espera regresar a la televisión cuando se encuentre mejor y con más fuerzas. Sus palabras emocionaron a sus compañeros y a los televidentes, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo en redes sociales.

La presentadora destacó el cariño de sus familiares, amigos, médicos y compañeros de trabajo. Para ella, ese respaldo será muy importante durante el proceso que le toca enfrentar.

Sara también señaló que se tomará "un tiempo para descansar y sanar", pero mantiene la esperanza de volver "mejor que nunca".

¿Quién es Sara Gore?

Sara Gore es una conductora estadounidense con una larga carrera en televisión. Ha trabajado en programas de estilo de vida, cocina, diseño y entretenimiento. También participó en espacios como "The Martha Stewart Show", "The Today Show" y fue jueza invitada en "Worst Cooks in America: Celebrity Edition".

Actualmente es conductora de "Open House", programa de NBC donde se muestran casas de lujo y propiedades de celebridades en Nueva York. Su anuncio conmovió a muchos porque mostró su lado más humano. Aunque atraviesa una etapa complicada, decidió hablar con sinceridad y valentía.

En conclusión, Sara Gore conmovió a sus seguidores al revelar en vivo que fue diagnosticada con cáncer de mama y que hará una pausa en la televisión para enfocarse en su tratamiento. La conductora aseguró que tiene miedo, pero también se mostró agradecida por el apoyo. Por ahora, se tomará un tiempo para recuperarse, con la esperanza de volver más fuerte a las pantallas.