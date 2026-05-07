Pamela Franco niega retomar su relación con el padre de su hija: "Como hombre no me interesa"

En las últimas semanas, Pamela Franco se viene enfrentando en un problema legal con el padre de su hija. Así mismo, resaltó que no piensa volver con él en un futuro porque ya no le interesa como hombre desde que se separaron.

Pamela Franco le cerró las puertas

En una conversación en el programa digital 'Café con la Chévez', Pamela Franco señaló que viene pasando por varios momentos complicados en su vida. Además, tocó el tema amoroso donde habló de Christian Cueva y su expareja, el padre de su hija. Así mismo, al ser consultada sobre un posible 'remember' con el reconocido cantante de cumbia, ella lo descartó.

"Desde que terminé con él, quien le cerró las puertas de mi persona como mujer fui yo. A él sí le cerré las puertas de mi casa luego de algunos malos comportamientos que vi", declaró.

Además, la intérprete señala que no quiere entrar a más detalles de su decisión tras el ampay de su expareja, pero que como hombre ya no le atrae para nada.

"Jamás (ha habido 'remember'), ni mi uña y eso es porque yo no le he permitido. La verdad no quiero entrar en detalles porque él como hombre no me interesa", agregó.

Afirma que no siente celos por el padre de su hija

Ante sus recientes declaraciones donde ha revelado varias actitudes del padre de su hija cuando se separaron, Pamela Franco descarta que sienta celos por el artista. Además, deja en claro que no habla de él por la infidelidad, sino por sus malas acciones como persona hacia su propia familia e hijas que tiene sin mostrar respeto alguno.

"Me han salido a decir que estoy hablando por celos y ay no, hasta eso me da dolor de muela. No tanto por la infidelidad, sino por su mal actuar como persona. No quiero entrar a detalle", señaló la joven cantante en el programa.

Como se recuerda, Franco se encuentra enfrentando un nuevo lío legal por el padre de su hija donde la acusan de mancillar el honor de él tras estar juntándose con su expareja y revelar sus experiencias en su relación, como tras separarse.

De esta manera, Pamela Franco deja en claro que solo cuenta su verdad, pero prefiere ya no dar más detalles sobre eso. Así mismo, deja en claro que el padre de su hija, le ha dejado de interesar como hombre desde hace mucho tiempo después de su separación y que no piensa volver con él.