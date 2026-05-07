Pamela Franco celebra la primera actuación de su hija por el Día de la Madre: "Después de 5 años"

Pamela Franco ha compartido recientemente aspectos de la condición de su hija de 5 años, quien tiene autismo. Ahora, la cantante de cumbia volvió a emocionar a sus seguidores al mostrar un momento muy especial en la vida de la menor: su primera actuación escolar por el Día de la Madre, un acontecimiento muy esperado por la artista.

Pamela Franco emocionada por la primera actuación de su hija

Pamela Franco ha realizado diversos viajes en los últimos meses, motivada por la salud de su hija, a quien busca brindar tratamientos especializados para el autismo, etapa en la que se ha mostrado muy dedicada. En medio de este proceso, la cantante compartió una noticia especial sobre un nuevo logro en la vida de su pequeña.

Esta vez, la artista se mostró emocionada al revelar que su hija participará por primera vez en una actuación escolar por el Día de la Madre, un momento muy esperado para ambas. A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco expresó su ilusión y compartió detalles de lo que vivía antes de asistir al evento.

"Hoy es un día súper especial para mí porque Cataleya tiene 5 añitos y va a ser mi primera actuación del Día de la Madre. Me voy para ver qué me tiene preparada mi chiquitina. Ya les cuento, estoy muy emocionada, después de 5 años me va a hacer alguito y como que me despierta la ilusión del Día de la mamita ya que también son 5 años que no tengo a mi mamá", comentó la cantante de cumbia.

En otras historias compartidas desde el colegio, la intérprete de 'Dile la verdad' mostró un video en el que aparece cantándole a su hija, quien se encontraba vestida completamente de amarillo, con una falda de tul y el cabello recogido, también decorado con accesorios del mismo tono.

En otro clip, se observa a Pamela integrándose a las actividades junto a su pequeña y otras madres del salón, participando en un baile muy emotivo. En las imágenes se le ve arrodillada abrazándola y compartiendo un momento de gran cercanía, además de fotos posteriores al evento que reflejan su evidente emoción por la presentación.

"Mi fuerza, mi todo, tú mi chiquita, tú y yo contra el mundo. Mamá siempre estará", fue el mensaje que compartió la artista.

Pamela Franco en la actuación de su hija.

Pamela Franco llora al hablar de la condición de su hija

En su reciente aparición en 'Sábado Súper Star', Pamela Franco se mostró visiblemente conmovida al hablar sobre los desafíos de la maternidad, especialmente en relación a la crianza de su hija. La cantante no pudo contener las emociones al compartir lo que viene atravesando en esta etapa de su vida.

"Las palabras sobran. Por ella estoy de pie a pesar de muchas cosas y la voy a sacar adelante porque si se puede", expresó entre lágrimas.

Durante la entrevista, también se refirió al proceso que enfrenta junto a su hija, diagnosticada con autismo, destacando que ha sido un camino complejo pero lleno de aprendizaje constante.

"Trato de aprender día a día porque es difícil. Emocionalmente es difícil. Me caigo, me levanto, pero no pierdo la fe. Y no la voy a perder nunca y voy a intentar todo lo que esté en mis manos para lograr que ella sea, aparte de ser una niña feliz, que sea independiente y que un día, sin que yo le diga a ella, me diga mamá", mencionó con la voz quebrada.

En conclusión, Pamela Franco vivió un momento especialmente emotivo al acompañar a su hija en su primera actuación por el Día de la Madre, un evento que marcó un paso importante en su desarrollo. La cantante compartió con orgullo esta experiencia, que reflejó el fuerte vínculo entre ambas y la ilusión que le genera cada avance de su pequeña.