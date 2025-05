Greissy Ortega rompe en llanto al contar que su hijo tiene autismo: "Recibió mucho bullying"

Greissy Ortega se presentó en el programa Esta Noche y compartió diversos pasajes de su vida, siendo uno de los más impactantes la vida que ha tenido su pequeño hijo, quien tiene autismo. Según contó, su hijo sufrió bullying cuando vivían en Estados Unidos.

Greissy llora al hablar de su hijo

La colombiana reveló que se enteró del diagnóstico de Jacob cuando él tenía aproximadamente un año y medio. "Yo me aferré a Jacob desde que nació, porque yo no tuve el afecto de mamá", indicó.

Asimismo, Greissy recalcó que les ha dado a sus hijos todo lo que ella nunca tuvo, siendo una madre presente a tiempo completo, a pesar de las dificultades que han enfrentado a lo largo de los años.

La Chola Chabuca le dio un consejo a Greissy, y ella aseguró que nunca ha sentido pena por su hijo. Sin embargo, aceptó que en algún momento tuvo miedo, ya que Jacob recibió mucho bullying en Estados Unidos.

El momento más controversial fue cuando afirmó que el padre del niño, Ítalo Villaseca, tampoco acepta la condición de su hijo. Según Greissy, Ítalo decía que Jacobo "no era un niño normal".

A pesar de todo, la colombiana demostró ser una madre fuerte, comprometida con la integridad y el bienestar de sus pequeños. Con lágrimas en los ojos, expresó el gran amor que siente por sus hijos, especialmente por Jacob.

Greissy no quería que sus hijos vean a Milena

La prometida de Randol Pastor fue la más reciente invitada en el programa de La Chola Chabuca y, durante la entrevista, dijo que ella tampoco tuvo la intención de estar cara a cara con su hermana Milena Zárate, debido a todos los problemas que han tenido en el pasado.

Sobre sus hijos, comentó lo siguiente: "Accedí, como tú mismo lo dices, accedí a que mis hijos la vieran y mi última hija la conociera, porque no la conoce".

Aunque también confesó que, por un tema de resentimiento, no estaba completamente convencida del encuentro entre Milena y sus hijos. "Más allá del resentimiento, puedo llamarlo, yo no quería ni siquiera... Hablé con Miluska, yo no quería ni siquiera que ella se acercara a mis hijos", agregó.

Según Greissy, no quería que sus pequeños se volvieran a encontrar con su tía, ya que considera que ella tuvo desafortunadas palabras hacia ellos hace un tiempo. "Por el hecho de que ella se tomó atribuciones al hablar mal de ellos en televisión", sentenció.

Es así que, Greissy Ortega conmovió al público al abrir su corazón sobre los desafíos que enfrenta como madre de un niño con autismo. Entre lágrimas, reafirmó su compromiso incondicional con sus hijos y denunció la falta de apoyo del padre, Ítalo Villaseca.