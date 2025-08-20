Pamela Franco no entró a entrevista, pese a que ya estaba en el lugar: ¿Fue por Rebeca Escribens?

Pamela Franco vivió un incómodo momento la mañana de ayer en las instalaciones de América TV, ya que no ingresó a una entrevista en el programa Más Espectáculos, a pesar de que estaba en el lugar, producida y lista para entrar al set. Los conductores de América Hoy presumen que Pamela habría declinado debido a la presencia de Rebeca Escribens.

Pamela Franco huye de entrevista en Más Espectáculos

Según las imágenes que emitió el programa América Hoy, Pamela Franco llegó de lo más normal a las instalaciones del canal de Santa Beatriz. La cantante de cumbia arribó en un auto junto a su equipo de producción, que ingresó con completa normalidad.

Sin embargo, una vez que ingresó al set, las cosas cambiaron, ya que Pamela se fue a otro lugar y empezó a conversar con su equipo en estricto privado. Minutos más tarde, habló por teléfono y se retiró del canal sin dar declaraciones.

En ese mismo instante, Rebeca estaba dispuesta a continuar con el programa en el que reemplazaba a Jazmín Pinedo, quien se encuentra de vacaciones. No obstante, su equipo de producción le informó que Pamela Franco se había ido del lugar y ella reaccionó.

" ¿Cómo que ya nos vamos?, ¿no iba a venir Pamela Franco? (Vino y se fue) ¿cómo? ¿Qué cosa? ¿Me está huyendo? Si yo había preparado mi lista de preguntas. ¿Yo qué he hecho? Hoy estaba buena gente", dijo Rebeca, muy extrañada.

¿Por qué Pamela no entró a la entrevista?

Aunque no está confirmado, los motivos por los que la cantante de cumbia decidió no ingresar al set de Más Espectáculos podrían estar relacionados con los fuertes comentarios que Rebeca hizo contra ella y Christian Cueva en el pasado.

"Todos sabemos que esa relación (Cueva y Pamela Franco) no empezó bien. Lo que sí me incomoda como mamá son los hijos, y yo me pregunto qué les dirían ellos a sus hijos si estuvieran pasando por una situación similar. Incluyo a Pamela López también. No deja de ser un circo y pienso en los hijos...", dijo Rebeca hace unos meses.

Finalmente, los conductores de América Hoy coincidieron en que sospechan que Pamela Franco realmente no quería ser entrevistada por Rebeca y, al parecer, no sabía que Jazmín Pinedo estaba de vacaciones.

De esta manera, la sorpresiva salida de Pamela Franco dejó más preguntas que respuestas en Más Espectáculos. Mientras algunos apuntan a un posible malestar por la presencia de Rebeca Escribens, otros creen que simplemente prefirió evitar el encuentro y guardar silencio.