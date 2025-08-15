Pamela Franco aclara su relación con Christian Cueva y niega distanciamiento: "Estamos tranquilos"

Pamela Franco vuelve a ser noticia por su relación con Christian Cueva tras la denuncia de Pamela López, quien aseguró que Cueva contactó a su pareja Paul Michael mediante un intermediario se habrían generado rumores de un supuesto distanciamiento por lo que la cantane decidió ponerle fin.

Pamela Franco confirma que esta todo bien con Cueva

Pamela Franco decidió poner fin a los rumores sobre una supuesta ruptura con Christian Cueva luego de la denuncia de Pamela López. En declaraciones exclusivas para 'Amor y Fuego', la cantante de cumbia confirmó que su relación con el jugador de Emelec continúa en buenos términos.

"Estamos bien, me hablas de fotos de Instagram yo no se nada. Yo estoy tranquila, estamos tranquilos todos. A mí no me traigan chisme, a mí tráiganme chamba", señaló Franco con firmeza, dejando claro que los comentarios ajenos no afectan su vida personal.

Sobre la distancia que podría afectar la relación, la artista explicó que cada pareja maneja sus asuntos según lo considere conveniente, reafirmando su tranquilidad en el vínculo con el futbolista. Cuando el reportero le preguntó si aún amaba a Cueva, Pamela respondió con un toque de humor antes de afirmar su sentimiento:

"Cada quien maneja sus cosas como quiere y como se sienta, ¿no? Y yo estoy ahí bien", declaró. Al insistir sobre el amor hacia el jugador, añadió: "Eso está de más, ¿no? Sí, obvio, por qué voy a decir que no".

Pamela Franco sobre la denuncia de Pamela López

Sobre las recientes acusaciones de Pamela López contra Christian Cueva, Pamela Franco evitó entrar en detalles y mostró prudencia. La trujillana había denunciado que el futbolista habría intentado comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un intermediario identificado como 'Mariño'.

"No tengo por qué creer o no a nadie la verdad. Yo estoy trabajando y estamos bien, no sé de qué me están hablando sinceramente", indicó la cantante, manteniendo distancia de la polémica.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre las llamadas que recibió Paul Michael desde un número ecuatoriano, Pamela señaló que cualquier tema relacionado con Cueva se resuelve en privado.

"No es la primera vez que salen a hablar cosas y ha habido cosas que él y yo conversamos internamente y queda entre nosotros, no tengo por qué salir a decir nada y menos cuando hay terceras personas involucradas", afirmó. También agregó: "Bueno, él ya es una persona independiente que puede tomar sus cosas, ¿no? Yo estoy en lo mío, cuando tenga que ver algo mío, yo responderé, yo diré. Mientras que no, yo no tengo nada que hacer ahí".

A través de sus declaraciones, Pamela Franco dejó en claro que mantiene plena confianza en Christian Cueva y que las polémicas externas no afectan la estabilidad de su romance. La cantante prioriza su vida personal y profesional, y evita involucrarse en conflictos que no le competen directamente.