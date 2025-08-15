Ana Siucho comparte inesperada foto tras separarse de Edison Flores: ¿Reconciliación a la vista?

Ana Siucho sorprendió a sus seguidores al publicar en redes sociales una imagen que muchos interpretaron como una señal de una posible reconciliación con el futbolista Edison Flores, padre de sus hijas. Ambos terminaron su matrimonio después de varios años y en medio de rumores de ruptura que en un inicio se negaron a aclarar.

¿Ana Siucho busca reconciliación con 'Oreja' Flores?

La exesposa del popular 'Orejitas' volvió al estadio Monumental en Ate, el mismo lugar donde años atrás celebró su matrimonio con el jugador de Universitario de Deportes. Esta vez, no fue para un evento personal, sino para alentar al equipo crema en el duelo contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

En la imagen que compartió en Instagram, Siucho aparece junto a sus pequeñas Alba y Aurelia, fruto de su relación con el mediocampista. Las tres lucían la camiseta oficial de Universitario, mostrando su apoyo incondicional al club. La sonrisa y complicidad que reflejaba la fotografía captaron la atención de los usuarios, quienes no tardaron en especular sobre un acercamiento entre la pareja.

Los rumores ganaron fuerza debido a que, desde su separación confirmada por Edison Flores hace varios meses, no se habían visto gestos tan significativos entre ambos. Para muchos, la visita de Ana al Monumental, escenario tan importante en su historia de amor, y su activa presencia en un partido clave para el futbolista, podrían ser señales de un posible acercamiento sentimental.

Ana Siucho en el Estadio Monumental

Hasta el momento, ni Ana Siucho ni Edison Flores han emitido declaraciones sobre estos comentarios. Sin embargo, la tierna publicación no ha dejado de recibir reacciones positivas y mensajes de sus seguidores, quienes esperan que el tiempo pueda unir nuevamente a la familia.

Edison anuncia el fin de su matrimonio

A través de sus cuentas oficiales, Edison Flores anunció públicamente su separación de Ana Siucho, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019. En el mensaje, compartido la noche del sábado 28 de junio, el deportista aclaró que el distanciamiento no es reciente, sino que lleva varios meses.

"Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás", se lee en el inicio del comunicado.

El jugador también aseguró que, pese a la ruptura, ambos continúan enfocados en el bienestar de sus hijas. En ese sentido, pidió que se respete el proceso que atraviesan como familia, dejando en claro que no brindará más declaraciones.

Es así que, la imagen de Ana Siucho junto a sus hijas en el Monumental ha generado especulaciones sobre una reconciliación con Edison Flores. Aunque ninguno ha confirmado nada, los seguidores mantienen la esperanza de verlos nuevamente unidos como familia.