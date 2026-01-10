Pamela López exigió pensión de S/64 mil a Christian Cueva y él ofreció menos de la mitad, según abogado

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo y polémico capítulo. El abogado de la trujillana sorprendió al confirmar que pidió S/64 000 de pensión alimentaria para sus tres hijos con el futbolista. Además, señaló que el futbolista ofreció un monto menor a la mitad de lo solicitado. ¿Qué más dijo? Te contamos.

Pamela López pidió 64 mil soles de pensión alimenticia a Cueva

Pamela López decidió hacer público este nuevo reclamo en medio del proceso legal que mantiene con Christian Cueva. Según se informó, el monto solicitado corresponde a lo que ella considera necesario para cubrir todos los gastos de sus hijos y estaría sustentado dentro de lo que permite la ley.

De acuerdo con Gino Zamora, abogado de Pamela, la cifra de S/64 mil no habría sido puesta al azar. El abogado explicó que este monto se basa en el tope máximo permitido legalmente para una pensión alimentaria, tomando en cuenta los ingresos del futbolista y las necesidades de los menores. Sin embargo, desde el entorno de Cueva no estarían de acuerdo con este pedido.

El abogado de Pamela López aclaró que Christian Cueva ha planteado una cifra mucho menor, lo que ha complicado llegar a un acuerdo. Luego, detalló la postura del futbolista frente a este pedido.

"En el tema de pensión de alimentos se planteó en una demanda por el monto de 64 mil soles, nosotros nos basamos en el tope máximo permitido legalmente", explicó al inicio. "Él (Cueva) está ofreciendo 12 mil soles", señaló, dejando en evidencia la gran diferencia entre ambas propuestas. Esta brecha económica es uno de los principales motivos por los que el conflicto sigue sin resolverse.

Otro punto que también se discute es el régimen de visitas. Según el abogado, desde el lado de Cueva se habría pedido modificar el tiempo de comunicación con los hijos.

"En cuanto al régimen de visitas, ellos quieren que la comunicación de 48 horas variarla a 24 horas y con eso no tenemos ninguna dificultad", afirmó, indicando que ese tema no sería un obstáculo para Pamela.

La pelea por los bienes y un divorcio que podría alargarse

Además de la pensión, Pamela López y Christian Cueva tampoco se ponen de acuerdo sobre la división de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Aquí las versiones son distintas y el conflicto se vuelve aún más complejo. Según el abogado, la otra parte sostiene que solo existen dos inmuebles, pero Pamela tendría otra versión.

"Durante el matrimonio supuestamente solo han adquirido dos inmuebles... pero lo que me dice Pamela es que hay 7 u 8 inmuebles que fueron adquiridos en el tiempo de la convivencia y ella en dos ha aportado monetariamente", explicó.

Finalmente, el abogado advirtió que si no se llega a una conciliación, el proceso podría demorarse varios años. Sin embargo, si ambas partes llegan a un buen acuerdo podría suceder en mucho menos tiempo.

"El proceso de divorcio calculo, con unas sentencias de primera instancia, debería estar en sus tres... cuatro años. Pero si me dices, para poder divorciarse, si llega a buen puerto absolutamente todo, en medio año deberían estar ya divorciados", precisó.

En conclusión, Pamela López exigió una pensión alimentaria de S/64 mil para sus hijos, mientras que Christian Cueva habría ofrecido un monto considerablemente menor, lo que mantiene el conflicto sin acuerdo. A esto se suman las discrepancias sobre la división de bienes y el proceso de divorcio, que, según la defensa legal, podría extenderse varios años si no se logra una conciliación entre ambas partes.