María Becerra canta junto a Corazón Serrano en Argentina y expresa su admiración: "Es un honor"

Hace unas semanas atrás, María Becerra sorprendió al cantar junto a Corazón Serrano en su concierto por su 33 aniversario. Ahora, se volvieron a juntar en un podcast argentino donde donde la artista internacional expresó su gran admiración por la agrupación peruana de cumbia.

María Becerra admira a Corazón Serrano

El programa de streaming argentino 'Un Poco de Ruido' tuvo de invitada especial a María Becerra, quien llevó a las chicas de Corazón Serrano. Cuando se juntaron, la cantante argentina contó que grabó con el grupo peruano en un concierto. Así mismo, expresó toda su admiración donde afirma que fue todo un honor cantar con ella con un público como Perú.

"Son un grupo icónico de cumbia en Perú, es un honor que nos estén acompañando", expresó la intérprete muy emocionada en el podcast..

Así mismo, Yrma Guerrero señaló que también fue una gran sorpresa tenerla en el aniversario de la agrupación y sintieron mucha emoción porque admiraban su carrera musical con anterioridad, sintiéndose muy privilegiadas.

"Para nosotras fue un gusto tenerte en nuestro aniversario. Te admiramos mucho, somos fan de tu música y compartir ese momento contigo fue un gran privilegio". declaró.

Después de algunas conversación, María Becerra y Cielo Fernández de Corazón Serrano cantaron juntas el tema el "Mix Poco yo" en vivo en el podcast. Así mismo, Briela Cirilo también interpretó el tema "7 vidas". Sin duda, un momento que le gustó mucho al público argentino, donde el grupo escaló más a nivel internacional.

Sobre su paso en el Perú

María Becerra vivió una de las noches más especiales de su carrera en el Perú. La cantante argentina se presentó en el aniversario 33 de Corazón Serrano, quien confesó que quedó en shock al escuchar a miles de personas cantar sus canciones en el Estadio San Marcos.

"Eso me pareció una locura porque yo sé que la gente que escucha Corazón Serrano es diferente al público que me escucha a mí viste que a mí lo mío es como más lo urbano más la gente de otra edad, capaz, y me sorprendió", declaró ante el grupo de cumbia.

De esta manera, María Becerra no dudó en elogiar el talento y trayectoria musical de Corazón Serrano en un podcast en Argentina. En ese momento, también se animaron a cantar juntas nuevamente en vivo varios de sus éxitos que se viralizaron tras interpretarse en el aniversario del grupo peruano de cumbia en su 33 aniversario.