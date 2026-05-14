17 Aniversario de Karibeña: Son del Duke, Caribeños, Papillón y más este 13 de junio en Lloque Yupanqui

La fiesta del año ya se va armando. Karibeña está tirando la casa por la ventana para celebrar su 17 Aniversario, y las sorpresas han comenzado a revelarse. Este sábado 13 de junio en el Parque Zonal Lloque Yupanqui de Los Olivos, los mejores artistas de cumbia y salsa se juntarán en un solo escenario.

Son del Duke: La primera revelación del Aniversario

Tras mantener a sus seguidores en vilo bajo el misterio del 'Artista Sorpresa', Karibeña finalmente anunció a uno de ellos. El primer gran invitado ha sido revelado hoy, desatando la euforia de miles de fanáticos que esperan el 17° Aniversario.

En un anuncio que ha encendido las redes sociales, se ha confirmado que la agrupación Son del Duke será uno de los atractivos en este evento que promete paralizar la capital. Con su estilo inconfundible y esa energía que los caracteriza sobre el escenario, la orquesta promete hacer vibrar a los miles de asistentes con sus mejores éxitos.

El video de presentación llegó al ritmo de 'Tú no me valoraste', éxito de Son del Duke que ya es un himno para los amantes de la cumbia. Sin duda, este tema será uno de los más coreados a todo pulmón en el Parque Zonal Lloque Yupanqui.

Una cartelera de lujo

Aunque Son del Duke es la gran revelación de las últimas horas, el 17 Aniversario de Karibeña ya cuenta con una alineación estelar que garantiza una jornada de fiesta inolvidable. La cartelera se completa con Papillón, Brunella Torpoco, Caribeños, además de los Hermanos Silva, Las Estrellas de la Cumbia, Josimar y su Yambú y el popular Chechito.

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¿Quién será el próximo artista en ser revelado? Las apuestas están abiertas. Sigue atento a las redes sociales de Karibeña y prepárate para el evento cumbiambero más importante del 2026.

Cartelera del 17 Aniversario de Karibeña.

En resumen, la cita es el próximo sábado 13 de junio desde las 2:00 p.m. en el Parque Zonal Lloque Yupanqui de Los Olivos, donde el mejor evento del año espera por miles de fanáticos. ¡Nos vemos para celebrar los 17 años de la radio de cumbia que manda en todo el Perú!