¿Se retira del grupo?

Son del Duke da emotiva despedida a Estrella Torres en concierto: "Te vamos a extrañar"

Durante uno de sus conciertos, Son del Duke sorprendió al despedirse de Estrella Torres después del show mientras que sus compañeras le daban un gran abrazo.

Son del Duke da emotiva despedida a Estrella Torres
Son del Duke da emotiva despedida a Estrella Torres (Composición Karibeña)
02/03/2026

La joven Estrella Torres ha formado parte de Son Del Duke desde hace más de cuatro meses en sus filas. Ahora, la artista de cumbia fue despedida con unas emotivas palabras en un reciente concierto de la agrupación. 

Animador de Son del Duke se despide de Estrella Torres

Durante un concierto el pasado sábado 28 de febrero, Son del Duke estaba realizando con normalidad su presentación haciendo bailar a todo el público con sus canciones y Estrella Torres estuvo haciendo el paso de 'La Chica Rap'.

Entonces, llamó la atención que el animador del grupo de cumbia empezó a dedicar una emotiva despedida para la cantante de cumbia. Incluso, sus compañeras la abrazaron de forma grupal conmoviendo a todo el público presente y volviéndose viral la aparente salida de la artista. 

"Te queremos mucho, te vamos a extrañar. Diste todo de ti en este grupo y eres la mejor. Tremenda cantante, destacas por tu talento y profesionalismo", expresó el animador durante el show. 

¿Volverá?

La artista compartió un video en sus redes sociales con un resumen de su presentación el pasado 28 de febrero con el grupo de cumbia. Así mismo, compartió un mensaje donde aclararía su es oficial su salida de Son del Duke, como lo mencionó el animador

"Mi casa siempre Son Del Duke como no quererlos a esta bella familia musical. pdt: Estoy con descanso médico", expresó la joven cantante. 

Ante esta duda de sus seguidores por toda la confusión que está en las redes sociales, una seguidora comentó que solo sería por su estado de salud que se está retirando de los escenarios, más no una salida oficial de la agrupación. Para confirmar lo que dijo, Estrella Torres señaló que efectivamente es así, que solo se retira momentáneamente por tema de salud y volverá con fuerza. 

"Ay estrellita, todo mundo sacando que ya te fuiste y tú estás malita, recupérate pronto preciosa", escribió una fan, y Estrella respondió al comentario confirmando que volverá al grupo de cumbia: "Si ya regreso con fuerza, muchas gracias por el cariño".

De esta manera, parece que el animador y sus compañeras se despidieron de Estrella Torres en el escenario porque se ausentaría por algunos días o semanas por un tema de salud, más no por una salida oficial del grupo de cumbia. Así mismo, la cantante señaló que cuando pueda estará de regreso a los escenarios con su familia musical. 

