¡Se despide!

Jonatan Rojas de Hermanos Yaipén sufre la pérdida de un ser querido: "Es un golpe muy duro"

Por medio de sus redes sociales, el cantante Jonatan Rojas de Hermanos Yaipén dedicó un sentido mensaje tras el fallecimiento de un ser querido.

25/02/2026

El cantante Jonatan Rojas es un reconocido cantante de la cumbia peruana que cuenta con una trayectoria impecable junto a Hermanos Yaipén. Ahora, el artista viene pasando por un momento muy difícil debido a la pérdida de un ser querido y le dedicó un sentido mensaje.

Jonatan Rojas se despide de su abuelo

A través de sus redes sociales, el cantante Jonatan Rojas reveló a sus seguidores que viene pasando por un momento muy complicado en su familia tras el fallecimiento de su abuelo. Aunque, señala que a pesar de las circunstancias tiene que seguir trabajando de manera profesional junto a Hermanos Yaipén.

"Nadie sabe lo que puede pasar en tu día a día, recibir la triste noticia de la pérdida de mi abuelo, es un golpe muy duro par la familia, pero en esta foto refleja mi temple de seguir adelante", expresó.

Así mismo, el artista de cumbia señaló varias de las cualidades que tenía su ser querido y que aprendió mucho de él. Finalmente, señala lo mucho que lo ama en su despedida.

"Tu forma de ser era fantástica, admirable y respetada por todos lo que se te conocían y eso lo aprendí de ti. Te amo papito Arturo", agregó en su historia de redes sociales.

Historia de Jonatan Rojas de Hermanos Yaipén
Sobre Hermanos Yaipén

La orquesta cuenta con una delantera musical impresionante que hace gozar a todo el público con sus canciones de cumbia, que han llegado al corazón de los peruanos. Durante más de 25 años, Hermanos Yaipén ha logrado tener un exitoso repertorio musical a través de su trayectoria y gran éxito, siendo liderados por Walter y Javier Yaipén.

Actualmente, está conformado por sus cantantes Jonatan Rojas, José Antonio Orejuela, Álvaro Stoll, Fary Martínez, Ronald Sarmiento y el más reciente vocalista que se integró a esta delantera musical es Luis Manuel Valdiviezo. En el año 2024, el grupo ha lanzado grandes éxitos como "Mix Machito", "Que onda perdida", "Por un webón" con Marlon Arenas y "No se vale"

El pasado 7 de febrero ya realizaron el estreno de su nuevo sencillo en la voz del querido cantante Jonatan Rojas. En su canal de YouTube ya está disponible el videoclip oficial de "Vivir Así es Morir de Amor", compuesto por el autor Camilo Blanes Cortés.

 

