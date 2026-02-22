Leslie Shaw enfrentará citación en juzgado tras denuncia de César BK: "No me preocupa para nada"

Hace unas semanas, el cantante César BK denunció a Leslie Shaw y a su pareja, "El Prefe", por presunta agresión tras coincidir en una grabación y reencontrarse en una comisaría. El caso generó múltiples reacciones en redes y ahora, la intérprete rompió su silencio y anunció que acudirá al juzgado con su abogado para responder a la acusación.

Leslie Shaw minimiza la denuncia y responde con ironía

La artista se presentó en el programa El Reventonazo de la Chola, conducido por La Chola Chabuca, donde habló abiertamente sobre la denuncia interpuesta por César BK. Lejos de mostrarse preocupada, la cantante adoptó un tono relajado e incluso irónico frente a la situación.

Al iniciar su intervención, señaló que ha enfrentado diversas demandas a lo largo de su carrera y restó dramatismo al proceso judicial. Además, calificó a su colega de "princeso" por haber optado por la vía legal. Con evidente tranquilidad, expresó:

"Mi abogado está feliz porque nos citan a cada rato y de ahí nos vamos a comer rico".

Además, la intérprete de "Faldita" confirmó que ya recibió la citación correspondiente y que asistirá acompañada de su defensa legal.

"Sí (ha llegado), así que mi abogado me ha invitado un ceviche para el día de la citación. Ahí vamos a hablar con el juez y después vamos a ir a comer", comentó entre risas.

Asimismo, Shaw insistió en que no siente temor por el proceso y aseguró que no existe motivo de alarma.

"Pero a mí me encanta, me tomo fotos, mando saludos. (No me preocupo) para nada, porque no pasó nada", afirmó, dejando claro que confía en que la situación no tendrá mayores consecuencias.

¿Colaboración musical con Pamela Franco y Christian Cueva?

Por otro lado, en el programa 'Amor y Fuego', Leslie Shaw estuvo presente en una entrevista donde habló sobre sus diversas colaboraciones musicales. Es así como Rodrigo González le preguntó si aceptaría grabar con Pamela Franco y de manera inmediata, dijo que sí.

Aunque después, le preguntó si grabaría con Christian Cueva también, pero la 'Barbie de la Cumbia' lo dudó señalando que no combinaría con la estética de sus producciones. Después de pensarlo un poco más, el conductor de Tv le hizo pensar que sería una buena idea.

"¿Pamela y Cueva?", le pregunta Rodrigo, y Shaw responde: "Ella me parece regia, pero él nada que ver. Ella tiene un cuerpazo, con ella sí haría una canción (un corito Cueva) no, va a malograr la estética del videoclip ¿Tú crees que la gente vería el videoclip por Cueva? así como el yape, no sé, puede ser, uno nunca sabe".

Mientras la denuncia por presunta agresión continúa en el ámbito judicial, Leslie Shaw mantiene una actitud despreocupada y afirma que afrontará el proceso con normalidad. En paralelo, sigue activa en la música y no descarta colaboraciones que incluso podrían generar controversia.