¡Gran final en vivo! Papillón ya tiene a sus 20 finalistas para ser la nueva voz masculina ¿Dónde será?

Papillón es una de las agrupaciones de cumbia más queridas del Perú que cuenta con más de 26 años de historia musical. Ahora, se encuentran en la búsqueda de una nueva voz masculina y la gran final con los 20 finalistas se dará en vivo con un gran público.

¡GRAN FINAL DEL CASTING!

Después de que Papillón anunciara un gran casting a nivel nacional por medio de TikTok, ya revelaron a los 20 finalistas que lograron pasar a la gran final. La nueva voz masculina que formará parte del grupo de cumbia será elegido en vivo durante un concierto.

Este gran show donde se llevará a cabo el casting se realizará el viernes 20 de marzo a partir de las 4:00 p.m. en el Centro Comercial Minka. Será en este mismo lugar donde se anunciará al gran ganador donde también tendrá la presentación especial de un invitado, Emer y Son Orquesta.

"¡Llegó la hora de la verdad! Muchos enviaron sus videos por TikTok, pero solo 20 lograron llegar a la GRAN FINAL. Ahora lo darán todo en vivo para convertirse en la nueva voz masculina de Papillón", expresaron así en todas sus redes sociales.

Para que este casting sea completamente transparente, se cuenta como jurados a los reconocidos cantantes Moisés Vega, Jean Paul Santamaria y al productor musical Donald Yaipén de Orquesta Candela, quienes tendrán la última palabra.

Más de Papillón

Papillón es una agrupación de cumbia que cuenta con muchos años de trayectoria musical recopilando muchos éxitos que siguen sonando en todo el país. Actualmente, el grupo cuenta con una delantera musical muy talentosa que viene conquistando el corazón de miles de seguidores, llegando con sus éxitos a nivel internacional.

La delantera musical está conformado por los cantantes Nicole Flores, Sandra Katiuska, Karen Peña, Mafer Portugal, Anthony Rivera, Claudia Salazar y Fiorella Caballero. Entre sus canciones más sonadas están "Mix Selva", "Me emborracharé", "Corazoncito", "Qué pasó", "Te extraño tanto", "Llora teléfono" y más. Además, hace poco estuvo realizando grandes colaboraciones musicales que pusieron a bailar a todos, como con "Choque y Fuga Mix" junto a Leslie Shaw.

De esta manera, Papillón ha anunciado un nuevo casting para encontrar a su nueva voz masculina para que se una a sus filas. Tras recibir muchos videos, ahora se ha revelado a los 20 finalistas que estarán cantando en vivo en el Centro Comercial Minka el viernes 20 de marzo desde las 4:00 p.m. en una espectacular final frente al público.