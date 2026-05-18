Ale Venturo revela cómo sería su boda con el 'Gato' Cuba: "Pensé que nunca llegaría el día"

Hace unos días empezó el rumor sobre una posible pedida de mano de Rodrigo Cuba a su pareja Ale Venturo. Aunque negó que se hayan comprometido, el pelotero sí reveló que la madre de su última hija por fin logró divorciarse y ahora, estarían viendo cómo será su matrimonio.

Rodrigo Cuba feliz por el divorcio de Ale Venturo

El programa 'Magaly TV: La Firme' realizó una entrevista con Rodrigo Cuba y Ale Venturo, donde la joven empresaria confirmó que efectivamente se ha divorciado del padre de su primera hija después de varios años de papeleo, ya que su boda fue en Estados Unidos y no en Perú.

"Después de mucho ya estoy libre", expresa Ale y el 'Gato' Cuba agrega: "Ya no tenemos impedimento para casarnos".

La pareja revela que oficialmente el pelotero no le ha entregado el anillo de compromiso, y que la fotografía subida en sus redes sociales donde él le dedica un romántico mensaje y ella luce una anillo, tiene un diamante muy pequeño y que ahora, le entregaría uno más grande.

"Ya se fregó porque dijo que la roca iba a ser enorme", declaró la joven, y el futbolista dijo: "El anillo no va ser tan chiquito, algo mejor ¿no? ahora tengo que dar una roca del tamaño del micrófono".

El pelotero es el más emocionado

Durante la conversación, la empresaria Ale Venturo señala que ni bien reveló a su pareja que se divorció finalmente del padre de su hija mayor, fue quien lo celebró más. Además, señaló que sí tendrían pensado en casarse, pero con una reunión más íntima con personas cercanas.

"Lo firmé y se fue a contarlo a todo el mundo. Está más emocionado que yo, pensé que nunca llegaría el día era traba tras traba", declaró, y luego agrega sobre planes de su boda: "Creo que haría algo súper sencillo, en la playa".

En otro momento, la amiga de Natalie Vértiz comenta que ha pasado difíciles momentos con Rodrigo a lo largo de sus cinco años de pareja. Así mismo, contó que en su última reconciliación dejaron en claro muchas cosas que deben respetar y que han aprendido de los errores.

De esta manera, Ale Venturo cuenta que después de muchos años de papeleo en Estados Unidos, logró divorciarse del padre de su hija mayor. Ahora, está libre nuevamente para poder casarse con Rodrigo Cuba y ambos ya estarían planeando tener una boda íntima.