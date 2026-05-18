Milett Figueroa tomará medidas legales tras ataques contra ella y su familia: "Decidí poner un límite"

Luego de las polémicas declaraciones de Mimi Alvarado, prima de Marcelo Tinelli, contra Milett Figueroa y su familia, la modelo decidió pronunciarse públicamente. A través de un comunicado en redes sociales, anunció que ya cuenta con defensa legal y lanzó un contundente mensaje contra quienes vienen atacando su imagen.

Milett Figueroa anuncia acciones legales

Este lunes 18 de mayo, la también actriz utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial en el que confirmó que iniciará procesos legales contra las personas que difundan comentarios ofensivos o dañen su imagen pública. Además, aprovechó para agradecer públicamente el respaldo de su abogado en este proceso.

"Decidí poner un límite a los ataques injustificados, agravios y comentarios generados utilizando mi nombre y mi imagen. No voy a continuar permitiendo que, por el hecho de ser artista, se normalicen faltas de respeto hacia mi persona y mi familia, ni que se utilice mi nombre para generar exposición", expresó la actriz, dejando en claro su rechazo a los constantes ataques mediáticos.

Asimismo, Milett Figueroa explicó que durante mucho tiempo prefirió mantenerse en silencio. No obstante, dejó en claro que las constantes acusaciones y comentarios en su contra la llevaron a poner un límite a esta situación.

"He guardado silencio durante mucho tiempo porque mi energía y mi trabajo han estado enfocados en otras prioridades, y no en responder a cada persona que decide utilizar mi nombre para fines personales. Sin embargo, todo tiene un límite", señaló la modelo.

La exchica reality remarcó que ya no permitirá más acusaciones falsas ni comentarios difamatorios en su contra. En esa línea, advirtió que cualquier ataque que afecte su honor será tratado por la vía legal correspondiente.

"A partir de este momento, toda afirmación falsa, ofensiva o difamatoria será tratada por las vías legales correspondientes. Que se tengan presentes las consecuencias de involucrarme irresponsablemente en situaciones que afectan mi honor y dignidad. Será justicia", concluyó en su comunicado.

Milett Figueroa demanda a Mimi Alvarado

En una reciente entrevista, Milett Figueroa respondió a las polémicas declaraciones de Mimi Alvarado, quien lanzó fuertes comentarios contra su madre y acusaciones hacia su hermano. Frente a ello, la modelo anunció que tomará acciones legales y adelantó el envío de una carta documento.

Ahora, durante la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Magaly Medina mostró parte de la querella presentada por Milett Figueroa contra Mimi Alvarado por el presunto delito de injurias. En el documento legal, la peruana sostiene que las declaraciones públicas de la dominicana habrían afectado su honor e imagen.

"La mamá de Milett es la maldita bruja del Perú", "Siempre busca hombres con dinero" y "Milett le hizo macumba a Marcelo", son algunas de declaraciones que la modelo consideró ofensivas y perjudiciales para su honor.

En conclusión, Milett Figueroa decidió tomar acciones legales contra Mimi Alvarado tras considerar que sus declaraciones afectaron su honor y la imagen de su familia. Con esta medida, la modelo busca poner un alto a las polémicas y ataques públicos en su contra.