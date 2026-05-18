RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿CONFIRMÓ?

Rosángela Espinoza reaparece luego de que Christian Cueva dejara entrever posible romance ¿Qué dijo?

Tras las cuestionables respuestas de Christian Cueva sobre su encuentro con Rosángela Espinoza, la chica reality reaccionó así frente a las cámaras de TV.

Reacción de Rosángela Espinoza tras declaración de Christian Cueva
Reacción de Rosángela Espinoza tras declaración de Christian Cueva (Composición Karibeña)
18/05/2026

Desde hace mucho, se ha viralizado una foto de Rosángela Espinoza en un hotel junto a Christian Cueva cuando él estaba casado con Pamela López. Ante eso, el pelotero no quiso negar por completo que tuvo algo con la chica reality, y la joven fue consultada sobre las recientes declaraciones. 

¿Cómo reaccionó Rosángela Espinoza?

Hace unos días, Christian Cueva estuvo en el programa de 'Amor y Fuego' contando por primera vez sobre las acusaciones de un posible romance con Rosángela Espinoza por una fotografía juntos en un hotel. Ante esto, dejó entrever que aparentemente habría pasado algo. 

Es así como el reportero del programa fue en busca de la chica reality en el gimnasio donde acudía, pero la joven observa a los lejos las cámaras de televisión y decide no bajar del auto, cierra la puerta y rápidamente se retira del centro de establecimiento ignorando las preguntas del comunicador. 

"Rosángela, Cueva dejó entrever que sí pasó algo entre ustedes ¿Algo que decir al respecto? ¿Algo para aclarar?", le pregunta el reportero, pero no obtiene respuesta de la joven influencer. 

Heydi Amado pagó las deudas de Melcochita cuando se quedó sin nada: "He sido un apoyo para él"
Lee también

Heydi Amado pagó las deudas de Melcochita cuando se quedó sin nada: "He sido un apoyo para él"

¿Qué dijo Cueva?

Al ser consultado en "Amor y Fuego" por la imagen que lo vincula con Rosángela Espinoza, Christian Cueva no negó ni confirmó si hubo algo más con la exchica reality. El futbolista evitó entrar en detalles y aseguró que no hablará de terceras personas.

"Esa imagen en un hotel que sería en un hotel en Orlando, tan cercano, en la cama, en pijama, con tu camiseta. ¿Qué tuviste con ella?", preguntó Peluchín. "Mis errores los asumo, mis malas decisiones las asumo y de terceras personas no voy a hablar. Lo digo en general, asumo mis malas decisiones", precisó Cueva.

Con esta respuesta, el jugador dejó claro que prefiere no mencionar nombres ni dar explicaciones sobre situaciones que involucren a otras personas. Eso sí, reconoció que en su vida tomó malas decisiones y que hoy las asume.

Tilsa Lozano le dice a Magaly que pague su deuda con Jefferson Farfán ¿Se unirá a Satélite+?
Lee también

Tilsa Lozano le dice a Magaly que pague su deuda con Jefferson Farfán ¿Se unirá a Satélite+?

"Este es un programa de farándula y queremos saber si Rosángela fue capaz de meterse contigo que eras casado", señaló Gigi. "Gigi, mira, yo asumo mis malas decisiones", afirmó Cueva. "Ya, con eso, sí", respondió Gigi. "Rosángela, otra mosca muerta", comentó Peluchín. "Te estoy diciendo que yo asumo mis malas decisiones, y hablo en general", dijo Cueva.

De esta manera, Christian Cueva no negó tal vinculo con Rosángela Espinoza, y la joven al ser cuestionada por los reporteros del programa, no dudó en evitarlos por completo y salir huyendo. 

Temas relacionados christian cueva posible romance reaparece Rosángela Espinoza

Siga leyendo

Lo Más leído

Padre de joven de 22 años arremete contra Melcochita tras oficializar relación: "Es una payasada"

Melcochita responde a su suegro y reafirma su amor por joven de 22 años: "No se puede romper"

La Uchulú encara a su novio tras encontrarlo con mujer en circunstancia 'sospechosa': ¿Le fueron infiel?

Rosaly Canario anuncia retiro temporal de Amor Rebelde tras diagnóstico de cáncer: "No ha sido fácil"

Papá de Gabriel Meneses alerta sobre posible operación tras fuerte caída en EEG: "Gritaba de dolor"

últimas noticias
Karibeña