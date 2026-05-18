Marisol defiende a Marina Yafac y critica a Giuliana Rengifo: "Necesita pantalla porque no tiene trabajo"

El fuerte problema mediático entre Giuliana Rengifo y Marina Yafac, exintegrantes de la agrupación de cumbia Agua Bella, escaló rápidamente con amenazas mutuas de demandas legales. Ahora, Marisol ha decidido comentar sobre este enfrentamiento.

Marisol respalda a Marina Yafac

Hace unos días, Marina Yafac y Guiliana Rengifo han estado en medio de una pelea. Es así como el programa 'América Hoy' acudió al concierto de Marisol para consultarle sobre todo lo sucedido y esto dijo sobre Yafac, donde le da todo su apoyo.

"Yo hubiese sido una Agua Bella, pero por cosas del destino no acepté, Marina es mi gran amiga, yo la quiero mucho, muy buena cantante, tiene una voz maravillosa", expresó.

Así mismo, señala que no entiende el por qué sacar los problemas del pasado a la actualidad. Además, afirma que Marina no necesitaría de escándalos para resaltar en el medio artístico.

¿Qué opinas de este enfrentamiento que hubo?", le preguntaron, y ella respondió: "A estas alturas de la vida después de cuántos años. La realidad no sé qué es lo que pasa ahí, lo que si te puedo decir es que Marina es una cantante completa, no tiene nada que envidiar a nadie. No necesita ese tipo de escándalos".

¡Contra Giuliana Rengifo!

Durante la entrevista, la 'Faraona' no dudó en comentar que solo estaría dando su opinión sobre la pelea pública que han tenido ambas artistas. Aunque, afirma que aquellos que hacen problemas, lo realizan porque no tendrían trabajo y llaman la atención. Así mismo, no quiso opinar si Giuliana Rengifo le parece buena cantante, pero que los éxitos de Agua Bella los grabó en su mayoría Marina Yafac.

"¿Por qué a estas alturas de la vida viene a decir 'no son mis amigas', así como ella varias veces se ha referido a mí con su opinión de una manera que no es. Las opiniones se respetan y yo estoy dando mi opinión que no me parece, y que eso hacen las personas que necesitan pantalla, necesitan promocionar algo porque no tienen trabajo seguro", señaló.

De esta manera, Marisol no dudó en comentar sobre el reciente enfrentamiento de Marina Yafac con Giuliana Rengifo. En ese sentido, la 'Faraona de la Cumbia' deja claro su postura apoyando a su amiga Marina afirmando que cuenta con un gran talento indiscutible, pero por lo contrario, arremetió contra Rengifo señalando que estaría sin trabajo y por ello, buscaría cámaras en televisión para promocionarse.