Susy Díaz y Flor Polo revelan por qué decidieron vivir separadas: ¿Cuáles fueron los motivos?

Susy Díaz volvió a aparecer en televisión para mostrar cómo atraviesa esta nueva etapa tras mudarse a un departamento propio y dejar de convivir con su hija Flor Polo. Aunque surgieron especulaciones sobre posibles diferencias familiares, ambas reaparecieron juntas para aclarar que mantienen una buena relación pese a ya no vivir bajo el mismo techo.

Flor Polo admite que recibe ayuda económica de Susy Díaz

Durante su participación en 'América Hoy' uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando ambas fueron consultadas sobre quién suele pedir dinero prestado. Flor Polo no tuvo problemas en reconocer que atraviesa dificultades económicas y que su madre continúa ayudándola en distintos aspectos.

"¿Quién es la que siempre pide dinero prestado?", les preguntaron durante el segmento. Ante ello, Flor respondió con sinceridad: "Yo sí, para qué mentir. He estado con unos temas y mi mamá me ha apoyado".

Susy Díaz también intervino para explicar por qué continúa respaldando económicamente a su hija, señalando que actualmente el trabajo para las figuras del espectáculo no atraviesa su mejor momento.

"Lo que pasa es que ahora a los artistas no los contratan mucho y como madre apoyo a mi hija", expresó la exvedette.

Otro de los momentos que generó risas fue cuando ambas hablaron sobre las labores del hogar. Tanto Flor como Susy admitieron que no son muy aficionadas a la limpieza y que cuentan con ayuda doméstica para mantener la casa en orden, especialmente porque conviven con varias mascotas.

"¿Quién no mueve ni un dedo para limpiar en la casa?", fue otra de las preguntas de la dinámica. Flor respondió entre bromas: "Soy un poco floja, pero a veces arreglo mi cuarto, la ayudo a limpiar. Tenemos como nueve perros en la casa... La casa está bien gracias a la señora que nos ayuda".

A pesar de que actualmente viven separadas, madre e hija demostraron complicidad y cercanía durante toda la entrevista. Ambas dejaron en claro que mantienen una relación estable y que la decisión de vivir en espacios distintos responde principalmente a temas de comodidad y tranquilidad personal.

Susy Díaz revela complicada situación económica tras millonarios gastos

Durante una reciente entrevista, Susy Díaz habló abiertamente sobre los problemas económicos que enfrenta luego de pagar la reparación civil de 200 mil soles relacionada con los procesos judiciales vinculados al caso Vladimiro Montesinos.

La exvedette explicó que, tras cumplir con ese importante pago, sus finanzas quedaron muy golpeadas y tuvo que ajustar su estilo de vida para poder salir adelante. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores debido a la sinceridad con la que expuso su realidad actual.

"Me dejaron calata, aguja, pero pagué", expresó la exparlamentaria, dejando en evidencia el impacto económico que tuvo este proceso en su patrimonio.

Susy Díaz también llamó la atención al contar que actualmente incluso ha reducido gastos cotidianos para poder cumplir con sus responsabilidades económicas.

"Estoy comiendo arroz con huevo", comentó entre bromas, aunque dejando claro que atraviesa un momento complicado.

La exvedette contó que actualmente asume diversos gastos familiares, como estudios universitarios y apoyo económico constante para algunos sobrinos. Incluso reveló que uno de ellos terminó Derecho, pero aún no puede obtener su título profesional por problemas económicos.

"Tengo mucha responsabilidad, mucha carga familiar", sostuvo la artista peruana al explicar la presión financiera que enfrenta actualmente.

La reaparición televisiva de Susy Díaz y Flor Polo sirvió para aclarar los rumores sobre supuestos conflictos familiares y demostrar que mantienen una relación cercana pese a vivir separadas. Además, la exvedette habló sobre las dificultades económicas que enfrenta y el esfuerzo que realiza para seguir apoyando a su familia.