Melcochita responde a su suegro y reafirma su amor por joven de 22 años: "No se puede romper"

Hace unos días, Pablo Villanueva oficializó su relación sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años que en un inicio cuidada al cómico como enfermera. Ahora, ambos afirman que están enamorados y que su amor no se romperá por nada, a pesar de la oposición de su suegro.

Melcochita responde a su suegro

Después que el padre de Heydi, Miguel Amado, mostrara su fastidio luego de que el cómico de 90 años esté en una relación con su hija de 22 años. La misma joven salió a señalar que puede tomar sus propias decisiones.

"Mi papá y mi familia, ellos respetan mis decisiones. Si están a favor o en contra, solo ellos lo saben. Yo si soy sincera, ellos saben todo. Soy una persona adulta, tomo mis propias decisiones", expresó.

En ese sentido, el reportero de Magaly Medina le preguntó al comediante si ha recibido algún reclamo de su suegro, quien ha expresado fuertemente su fastidio.

"¿Qué hay de cierto entonces que tu suegro te reclamó?", le pregunta el reportero, y Melcochita dice: "En ningún momento me ha reclamado (...) mi amor no se puede romper, llueve o truene". Ante esto, le vuelve a consultar: "¿Nunca te dijo por qué te fijaste en su hija?", y la joven de 22 años menciona: "Entre él (Melcochita) y mi papá no han hablado".

¿Qué dijo el padre de Heydi Amado?

El señor Miguel Amado estuvo en comunicación con el programa 'Magaly TV: La Firme', donde no dudó en opinar sobre la relación de su hija de 22 años con Melcochita. Asís mismo, el suegro de Pablo Villanueva señaló como una payasada todo el asunto del noviazgo.

"Para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente que no, qué papá está de acuerdo con todo lo que está pasando. Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, así me lo haya abierto tu esposa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", declaró.

De esta manera, el suegro de Melcochita ha expresado su molestia sobre la actual relación de su hija de 22 años. Así mismo, el comediante Pablo Villanueva ha señalado que su noviazgo con Heydi Amado se mantiene fuerte a pesar de las críticas reafirmando que su amor aguantará todo, incluso la oposición del padre de su novia.