Samahara Lobatón arremete contra Diego Chávarri tildándolo de narcisista: "Es un manipulador"

En más de una ocasión, Samahara Lobatón ha tenido varios enfrentamientos con Diego Chávarri en 'La Granja VIP'. Ahora, en una confrontación la hija de Melissa Klug no dudo en señalar al expelotero que es una persona narcisista frente a sus compañeros.

Samahara arremete contra Diego Chávarri

Mientras las cosas van avanzando en el programa reality 'La Granja VIP', la situación entre los participantes se ponen más tensas. Recientemente, tuvieron una reunión donde preguntaron quién sería el narcisista del grupo y señalaron a Diego Chávarri.

Ante los cuestionamientos, Samahara Lobatón empezó a arremeter contra la expareja de su madre Melissa Klug. En ese sentido, lo tildó como una persona manipuladora que juega solo a su favor y criticando a miembros de su equipo a su espalda.

"Me parece que es manipulador, chantajista, me parece que ha hecho que todo juegue a su favor el día de hoy. Hace dos días me habló mal de dos personas de su equipo, Gabriela y Paul, y hoy son sus mejores amigos (de Mónica también)", expresó.

Además, la influencer no dudó en comparar a Diego Chávarri con su expareja Bryan Torres, señalando así que no tolera verlo en el programa de convivencia.

"Es un narcisista, es un ególatra, es un manipulador, la verdad a mí esas cosas no me gustan. Yo he vivido con un narcisista tres años y me da cólera verlo de cuerpo entero a él", declaró.

Finalmente, los miembros del 'team víboras' revelaron que fue el mismo Diego Chávarri quien empezó a hablar mal de Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres a pesar de ser parte de su mismo equipo.

Diego pierde inmunidad

El capataz de esta semana del reality fue Diego Chávarri, logrando tener inmunidad para no ser nominado, pero lamentablemente lo perdió hace unos días. La causa fue que rompió la regla de compartir el trago que tenía en su cuarto a Shirley Arica, quien estaba en el lugar de los peones. Esta falta hizo que pueda ser nominado para ser eliminado, pero Paul Michael terminó traicionando a Renato Jr. del otro team.

De esta manera, Diego Chávarri no está en una buena posición dentro de 'La Granja VIP'. Aunque perdió su inmunidad aún estaría formando parte del programa por una semana más. Aunque no la tendrá fácil ya que Samahara Lobatón ha expresado libremente su rechazo hacia él acusándolo de narcisista y manipulador frente al resto de los participantes.