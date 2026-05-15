Padre de joven de 22 años arremete contra Melcochita tras oficializar relación: "Es una payasada"

Hace unos días, Pablo Villanueva anunció oficialmente que mantiene una relación sentimental con una joven de 22 años llamada Heydi Amado. La pareja es duramente cuestionado por su diferencia de edad, pero fue el suegro de la 'enfermera' quien arremetió contra el cómico.

Suegro de Melcochita no aprueba relación

El señor Miguel Amado estuvo en comunicación con el programa 'Magaly TV: La Firme', donde no dudó en opinar sobre la relación de su hija de 22 años con Melcochita. Asís mismo, el suegro de Pablo Villanueva señaló como una payasada todo el asunto del noviazgo.

"Para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente que no, qué papá está de acuerdo con todo lo que está pasando. Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, así me lo haya abierto tu esposa. Yo jamás voy a mirar a tu hija, jamás, si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", declaró.

Así mismo, el señor comenta que siempre ha tratado de orientar a su hija y siempre le ha pedido que piense bien las cosas antes de hacer, cosa que ahora la cuestiona por sus acciones.

"Lo que he pedido a mi hija es que siempre piense bien y si lo hizo o no, no lo sé", agrega.

¿Qué respondió la joven y Melcochita?

Ante aquellas palabras del señor Miguel Amado, Melcochita y su novia se comunicaron por medio de una llamada con el programa. La joven señaló que hasta el momento su padre no ha conversado con el comediante, pero que es una persona adulta que puede tomar sus propias decisiones. Así mismo, Pablo Villanueva señaló que nada ni nadie rompería la relación que han formado.

"Mi papá y mi familia ¿Respetan mis decisiones? si están a favor o en contra, solo ellos lo saben, yo si soy sincera, ellos saben todo. Soy una persona adulta, tomo mis propias decisiones. Él (Melcochita) y mi papá no han hablado", expresó la joven de 22 años. Así mismo, el cómico agregó: "No se puede romper, así llueva o truene".

De esa manera, Melcochita y su joven novia de 22 años siguen firmes en su relación amorosa, a pesar de que el padre de la 'enfermera', Miguel Amado, no está de acuerdo con la situación. Heydi ha salido a hacer caso omiso a las declaraciones de su padre señalando que puede tomar sus propias decisiones.