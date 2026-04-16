Reimond Manco llora tras palabras de Magaly Medina: "A diferencia de muchos ampayados has dado la cara"

Reimond Manco no pudo contener las lágrimas durante su entrevista con Magaly Medina. El exfutbolista habló sin filtros sobre los problemas en su matrimonio y reconoció que sus decisiones lo llevaron a perderlo todo.

Reimond Manco rompe en llanto tras palabras de Magaly Medina

Reimond Manco se quebró en vivo durante su entrevista con Magaly Medina y terminó llorando en "Magaly TV La Firme". El exfutbolista habló sin filtros sobre sus errores y cómo estos afectaron su matrimonio.

La conversación fue directa y sin rodeos. Manco decidió decir su verdad y asumir lo ocurrido, dejando en claro que no piensa ocultarse. Desde el inicio, el exjugador aceptó que su relación pasó por momentos difíciles y que hubo situaciones que no manejó bien. Además, fue claro al admitir su responsabilidad.

"¿Has tenido alguna otra durante estos 11 años de casado de este mismo tipo?) Sí, sí. Yo no he venido a mentirte... Han sido dos crisis que hemos pasado. Carnalmente, no textualmente, solo una vez, pero textualmente sí... Lastimosamente la cag**", confesó.

Magaly reflexionó sobre este tipo de casos y cuestionó la falta de conciencia en ese tipo de decisiones. Por su parte, Reimond Manco estuvo de acuerdo con esa idea y reconoció que, muchas veces, las personas no valoran lo que tienen en el momento y actúan sin pensar en lo que pueden perder. Estas decisiones, según él mismo reconoció, terminaron pasando factura. Además, aprovechó para pedir perdón públicamente.

"Entonces varios momentos donde el hombre se cree vivo, donde el hombre cree... donde el hombre se cree pendejo, donde el hombre se cree gilero, se siente que llena el ego", señaló. "Esto me ha costado mi matrimonio", dijo con tristeza. "Quiero pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos y a toda mi familia en general por la cagada que he hecho", expresó.

A pesar del duro momento, Manco aseguró que ahora su prioridad es su familia, especialmente sus hijos. También indicó que hablará con ellos para aclarar todo. Sin embargo, fue sincero al hablar de su relación.

"Voy a seguir tratando de ser el mejor padre. Es lo básico, es lo único que me queda. Voy a hablar con mis hijos, les voy a contar la verdad y voy a hablar con mi esposa. De ahí a que volvamos a tener un matrimonio, no creo", dijo.

Magaly destaca que dio la cara

Al cierre de la entrevista, Magaly Medina valoró que el exfutbolista haya decidido presentarse y enfrentar la situación. Manco respondió con humildad. que el futbolista llore.

"A diferencia de muchos otros ampayados, has venido y has dado la cara", señaló Magaly. "Es lo menos que puedo hacer", dijo Manco.

Finalmente, la periodista continuó con sus palabras con firmeza, lo que terminó afectando emocionalmente al futbolista. Sus declaraciones provocaron que Reimond Manco no pudiera contener las lágrimas en ese momento.

"Cometiste el error y tienes que salir, así como fuiste valiente para (joder), ahora aguanta. Es de hombres. Respeto eso... A quien se le da la segunda oportunidad y vuelve a fallar, creo que ya no se merece absolutamente nada más, con el dolor del corazón. Creo que tu mujer está muy ofendida, herida, aunque te ame mucho, no le vas a rogar porque sería someterla a más tortura", dijo.

En conclusión, Reimond Manco protagonizó un momento muy fuerte en televisión y rompió en llanto tras las palabras de Magaly Medina. Además, reconoció sus errores y pidió perdón a su familia. Ahora, busca seguir adelante y enfocarse en sus hijos, aunque sabe que su matrimonio ya no será el mismo.