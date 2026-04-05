Pamela López explota contra Melissa Klug tras vincularla con Diego Chávarri: "Me toca actuar legalmente"

La convivencia en La Granja VIP atraviesa uno de sus momentos más conflictivos desde el ingreso de Melissa Klug. Las tensiones han ido en aumento y, en los últimos días, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Pamela López, con quien mantiene diferencias. El conflicto escaló por acusaciones sobre presuntos vínculos sentimentales.

Melissa Klug acusa a Pamela López de relación con Diego Chávarri

El momento más álgido se produjo cuando Melissa Klug mencionó públicamente el nombre de Diego Chávarri como parte de un supuesto historial sentimental de Pamela López. Según explicó, esa información le habría sido proporcionada por Christian Cueva, expareja de la trujillana.

"El papá de sus hijos me contó un montón de personas con quien ella había estado, es más, él mismo lo sacó en su Instagram. Me dijo que con Diego. Él me contó eso", afirmó Melissa frente a los demás participantes.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción. Diego Chávarri no tardó en responder y rechazó tajantemente cualquier insinuación, además de cuestionar que se lancen acusaciones sin pruebas.

"Si vamos a decir cosas que a mi me contaran, dejaría a muchos mal. Tienes que tener las pruebas suficientes, que te avalen. Yo he venido a conocer a Paul y a Pamela aquí, nunca me los he cruzado", sentenció.

Pamela López enfrenta acusaciones

Por su parte, Pamela López tomó la palabra y dejó en claro que no tolerará este tipo de señalamientos. La participante adelantó que evaluará acciones legales tras lo ocurrido.

"Yo creo que ya no vendría al caso las disculpas porque ya mencionó nombre, entonces ya sé cómo proceder legalmente. Ya las disculpas no vienen al caso. Van a tener que mostrar las pruebas correspondientes", sostuvo.

A pesar de la tensión, Melissa Klug se mantuvo firme en su postura y evitó retractarse, aunque aclaró que no cuenta con pruebas directas.

"Yo solo he comentado lo que me contaron. A mí me contó el padre de sus hijos, algo debe saber. Yo no lo estoy afirmando. Yo no tengo las pruebas. Me lo contaron", añadió.

Finalmente, la trujillana reafirmó su decisión de tomar medidas legales. "A mí me toca actuar legalmente, tengo todo para hacerlo y yo me reafirmo que no conozco a nadie y estoy contenta de haber conocido a Diego", concluyó.

En conclusión, las recientes discusiones en La Granja VIP evidencian que las tensiones entre Melissa Klug y Pamela López están lejos de resolverse. Las acusaciones, respuestas y posibles acciones legales han elevado el nivel del conflicto, involucrando incluso a terceros que han decidido pronunciarse públicamente.