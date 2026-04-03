Pamela López discute con Melissa Klug y le recuerda frase de Christian Cueva: "Esa cosita sí es mía"

La convivencia en La Granja VIP atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el ingreso de Melissa Klug. Las discusiones se intensificaron y, en los últimos días, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Pamela López, con quien mantiene diferencias desde hace tiempo. El conflicto escaló tras acusaciones sobre presuntos vínculos de Klug con Christian Cueva.

Pamela López y Melissa Klug protagonizan fuerte discusión

El enfrentamiento se desató en medio de una dinámica grupal, cuando Pamela López tomó la palabra frente a los demás participantes para expresar su incomodidad por lo que consideró ataques verbales de Samahara Lobatón. En su intervención, la trujillana lanzó una frase que encendió los ánimos dentro del reality.

"La edad no te da experiencia ni madurez; su mamá lo puede tener muy en claro, que es un poco mayor que yo", señaló, generando la inmediata reacción de Melissa Klug, madre de la joven.

La empresaria no tardó en intervenir y confrontó directamente a López por sus comentarios. "No te creas la chibola", respondió Klug, marcando el inicio de un cruce verbal que rápidamente subió de tono. Lejos de retroceder, Pamela López respondió de forma tajante:

"No me creo, no tengo por qué, eres mayor que yo. Un año, eres mayor que yo y punto".

Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando la trujillana hizo referencia a una polémica frase atribuida a Christian Cueva, lo que avivó antiguos rumores.

"Lo bueno es que esta cosita sí es mía", lanzó López, en alusión a un supuesto mensaje del futbolista hacia Klug.

Ante ello, Melissa Klug respondió con dureza y contraatacó recordando el nombre de Tenchy Ugaz, con quien Pamela López habría sido vinculada en el pasado.

"Esa (cosita) no es tuya, es de todo Trujillo y del Tenchy y de por acá también", expresó la empresaria de 42 años.

El intercambio de frases dejó en evidencia que los conflictos entre ambas vienen de tiempo atrás y que la convivencia en el reality ha reavivado viejas tensiones.

Conflicto se extiende a sus parejas

La tensión dentro de "La Granja VIP" no solo involucra a Melissa Klug y Pamela López. Días antes de este enfrentamiento, sus respectivas parejas también protagonizaron un altercado que encendió aún más el ambiente en el programa.

Paul Michael y Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, sostuvieron una fuerte discusión que obligó a la intervención de otros participantes para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El incidente se originó cuando Paul Michael insinuó que Jesús Barco habría consumido cervezas que pertenecían a Renato Rossini Jr., quien actualmente cumple el rol de capataz dentro del reality. Esta acusación generó incomodidad entre los presentes, especialmente en Melissa Klug y Samahara Lobatón, quienes salieron en defensa del futbolista.

Ambas negaron rotundamente la versión planteada por Michael, lo que incrementó la tensión en el grupo y evidenció la división entre los participantes.

Los recientes episodios en "La Granja VIP" reflejan cómo la convivencia extrema y los conflictos previos pueden intensificarse frente a cámaras. Las discusiones entre Melissa Klug y Pamela López, así como el enfrentamiento entre sus parejas, han convertido al reality en uno de los espacios más comentados del momento.