Magaly reacciona al pícaro comentario de Federico Salazar a Valeria Piazza: "Le salió lo Cachín"

Federico Salazar volvió a captar la atención de los televidentes luego de protagonizar un curioso momento junto a Valeria Piazza durante el programa en vivo. La escena generó comentarios en redes sociales y también la reacción de Magaly Medina, quien se pronunció sobre la actual etapa de soltero del periodista.

Magaly 'trolea' a Federico Salazar por comentario a Valeria Piazza

Federico Salazar llamó la atención de los televidentes tras realizar un inesperado comentario a Valeria Piazza durante la última edición de 'América Noticias'. El momento rápidamente se volvió viral y generó diversas reacciones en redes sociales.

Magaly Medina no dejó pasar la escena y comentó en su programa que la exMiss Perú habría quedado avergonzada tras las palabras del periodista. Además, recordó que Salazar se encuentra soltero y que recientemente ha sido vinculado con su amiga Érika Manrique.

"Valeria seguro se puso toda roja, claro, señora casada y de repelente viviendo de Federico, su jefe, mayo. Ah, pero después de la amiga Érika", comentó.

La conductora también aseguró que Federico Salazar estaría mostrando una actitud más coqueta desde el fin de su relación sentimental. Incluso, lo comparó con Carlos Alcántara, quien actualmente disfruta de su soltería tras terminar un largo matrimonio y ha sido captado en distintas ocasiones junto a varias jóvenes.

"Oye, pero coquetón se ha puesto, le ha salido lo Cachín (Alcántara), yo creo ya están todos en esa etapa 'mañosona'. 'Ay, vente a dar la vueltita por acá' ¿Qué es eso? gilerito barato a estas alturas", añadió.

Federico Salazar sorprende a Valeria Piazza en vivo

El momento ocurrió cuando Valeria Piazza intentaba bailar una canción de Salserín en pleno bloque de espectáculos. Tras equivocarse en la coreografía, Federico Salazar lanzó un comentario que rápidamente generó risas y reacciones.

Federico Salazar sorprendió al decirle a Valeria Piazza: "Ven acá a hacer la vueltita", comentario que desató risas en el set y dejó sorprendida a Verónica Linares.

Tras las reacciones que provocó su comentario, el periodista aclaró que solo hacía referencia a que Valeria Piazza no alcanzó a completar el paso de baile antes de que cambiaran la toma de la cámara.

"Es que justo hace la vueltita y la cámara cambia", comentó entre risas, dejando en claro que solo bromeaba sobre el breve baile de su compañera y provocando más carcajadas en el set.

En conclusión, Magaly Medina no dejó pasar el comentado momento protagonizado por Federico Salazar y aprovechó su programa para bromear sobre la actitud del periodista en esta nueva etapa de soltero.