Shirley Arica arremete contra Samuel Suárez tras crítica en reto de baile: "Párate y baila, a ver si te sale"

'La Granja VIP' vuelve a estar en el centro de la polémica tras el fuerte cruce entre Shirley Arica y el crítico Samuel Suárez. Todo ocurrió luego de que la participante no lograra completar un reto de baile, situación que desató una serie de comentarios y terminó en un tenso intercambio entre ambos.

Samuel Suárez criticó duramente a Shirley Arica

Este jueves 7 de mayo se llevó a cabo el reto semanal de baile, donde los participantes se presentaron en parejas al ritmo del reguetón. Sin embargo, una de las duplas que tuvo mayores dificultades fue la conformada por Shirley Arica y Cristian Martínez 'Cri Cri', quienes olvidaron parte de la coreografía y no lograron terminar su presentación pese a recibir una segunda oportunidad.

Tras el desempeño de ambos, el panel de críticos del reality dio sus impresiones sobre el reto. Uno de los comentarios más duros fue el de Samuel Suárez, quien cuestionó que la pareja decidiera no continuar con el show frente al público presente.

"Si ustedes se olvidan un paso o algo, termínenla. Háganlo lo mejor que puedan, porque me parece una falta de respeto enorme no terminar algo delante de tanta gente", mencionó el periodista de espectáculos.

Shirley Arica explotó contra el periodista

Las declaraciones no fueron bien recibidas por Shirley Arica, quien rápidamente respondió y dejó en claro que lo ocurrido se trató de un error humano y no de una falta de consideración hacia el público.

"No es una falta de respeto, Samuel. Es algo que le puede pasar a cualquiera, somos seres humanos. Hemos ensayado toda la tarde y en verdad me parece supermal que me eches solamente la culpa a mí (...) Una falta de respeto fue lo que hice yo cuando no bailé con Gabriela. Esa fue una falta de respeto, que yo admito y pido disculpas al público, pero esto no ha sido una falta de respeto", respondió.

Lejos de terminar ahí, Samuel Suárez sostuvo que tanto Shirley como 'Cri Cri' tenían responsabilidad por lo ocurrido en el escenario. Esto terminó por incomodar aún más a la 'Chica Realidad', quien reaccionó desafiante frente a las cámaras.

"A ver, párate y baila ahí, a ver si te sale", soltó Arica.

El tenso intercambio entre Shirley Arica y Samuel Suárez generó opiniones divididas entre los participantes del reality, pues algunos defendieron la presión y los nervios del momento. Pese a la polémica, el dueño de 'Instarándula' se mantuvo firme en su posición y cerró el tema señalando que era su opinión.