Jesús Barco comparte emotivo mensaje pidiendo perdón a su familia ¿Se separó de Melissa Klug?

En el último año, Jesús Barco se ha separado y reconciliado con Melissa Klug después de haber sido ampayado en una fiesta de piscina con otras mujeres. A pesar de que aparentemente estaban bien en los últimos meses, el pelotero sorprendió con un emotivo mensaje.
¿Qué pasó con Jesús Barco?
A través de su cuenta de Instagram, Jesús Barco sorprendió al compartir una fotografía donde se le luce muy solitario junto a un largo mensaje donde expresa sus sentimiento. En inicio menciona que nunca imaginó compartir de aquella manera su vida, pero que tiene algunas cosas que decir.
"Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones, estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de pregunta y no encuentro salida a lo que siento por mucho tiempo, me toca vivir este momento bastante complicado y lo único que puedo decir es no sé callen, a veces pensamos tener la razón en muchas cosas y no nos damos cuenta que nos hundimos más", dijo.
El joven deportista que mantiene una relación actual con Melissa Klug desde febrero de este año tras reconciliarse, afirma que ha cometido muchos errores que hizo daño a su familia y no duda en pedirles perdón. Luego, expresa que aparentemente estaría pasando por la depresión y que necesita tiempo para reencontrarse.
"He causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante, fallé me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia, entiendan algo la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas, yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo", añade.
¿Se separa de Melissa Klug?
Todo este mensaje profundo sobre su vida y sentimientos, haría pensar sobre una nueva separación con Melissa Klug. Además, menciona a la hija que tienen en común donde también le pide perdón y que siempre la amará.
"Por último, hija de mi vida perdóname por todo. No dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar, yo quise tener una hija para darle lo mejor y seas feliz siempre y te prometo aunque me cueste el mundo te lo cumpliré. Te amo mi bebé, nuevamente perdón familia por todo", dijo.
De esta manera, el deportista Jesús Barco ha decidido expresar sus sentimientos en las redes sociales revelando que aparentemente sufre de depresión. Así mismo, le pide perdón a su familia por sus errores y esto podría ser un indicador de una posible separación con Melissa Klug.