Álvaro Paz de la Barra es captado en apasionado beso con Andrea Cifuentes ¿Ya son pareja?

Desde que Álvaro Paz de la Barra terminó su etapa en la política como candidato presidencial, ha sido vinculado con la exchica reality Andrea Cifuentes. Después de que ambos negaran estar saliendo, ahora han sido captados en apasionado 'chape'.

Álvaro Paz de la Barra besándose con Andrea Cifuentes

En el programa 'Amor y Fuego' promocionaron el ampay de una pareja que se besaba apasionadamente en un auto hasta la madrugada, después de mucha expectativa, se reveló que se trataba de Álvaro Paz de la Barra y Andrea Cifuentes.

Según se puede ver en las imágenes, la pareja primero acudió a un restaurante donde conversaron y reían. Luego, ambos se retiran hacia el departamento de Andrea Cifuentes, pero lejos de ingresar estuvieron en el auto donde estuvieron besándose hasta altas horas de la noche.

Incluso por un momento, el excandidato presidencial parece notar que los estarían grabando y bajan las ventanas del auto para revisar. Después, bajan del auto y chequean que desde atrás los podían haber grabado.

¿Álvaro Paz de la Barra en una nueva conquista?

El programa 'Amor y Fuego', Álvaro Paz de la Barra fue captado en un concierto el último fin de semana junto a amistades, pero en especial con Andrea Cifuentes. Es así como la exchica reality fue consultada por el reportero le pregunta lo que piensa sobre él tras estar involucrado en la política, pero que ahora esté en la farándula.

"Él tiene que hacer lo que le haga feliz", expresó la exchica reality. Luego, le consultan si lo apoyó en su candidatura: "Sí, por supuesto, ¿Cómo no lo voy a apoyar si lo conozco?, claro que sí".

Así mismo, consultaron directamente a la expareja de la conductora Sofía Franco sobre su salida con Cifuentes, donde menciona que deja la probabilidad que pueda formalizarse una relación en el futuro.

"Mi invitada, claro. Con mi hermana, con mi cuñada y con un grupo de gente, todo bien. (¿No descartas que más adelante pueda pasar algo?) Eso lo dejo al destino y ojalá que pase. Es bella e inteligente, trato de ser siempre detallista", agregó el excandidato presidencial.

De esta manera, Álvaro Paz de la Barra junto a Andrea Cifuentes negaban tener una relación amoroso, pero ahora la pareja ya habría sido descubierta por las cámaras de un programa de TV, donde se les observa durante varias horas en un auto y besándose de manera muy apasionada.