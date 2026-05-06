Alejandra Baigorria responde si perdonó a Said Palao: "No ha sido fácil, pero todo está bien"

Hace más de un mes, Said Palao estuvo en medio de la polémica luego de que fuera ampayado en Argentina con otras mujeres terminando en un escándalo hacia su esposa Alejandra Baigorria. Ahora, la empresaria ha regresado de un largo viaje de negocios y responde si perdonó al chico reality.

Alejandra Baigorria sobre Said

Por medio de las redes, Alejandra Baigorria ha anunciado su regreso a Lima después de estar ausente casi un mes viajando con su hermano por negocios. Es así como el programa 'Amor y Fuego' fue a buscarla para entrevistarla tras los rumores de reconciliación por el mensaje que dio en la premiación.

Aunque señaló que en un inicio no quería hablar sobre aquel tema porque la juzgarían, le preguntaron si su ausencia en el cumpleaños de Said Palao fue una forma de castigarlo, pero ella respondió que solo lo hizo por su trabajo.

"Todo ha sido por trabajo las cosas que hago, así que todo tranquilo, todo está bien. (¿Ya están mejor entre ustedes o van mejorando poco a poco?) lo voy a mantener en reserva porque nada de lo que yo diga es conforme para nadie y no ha sido fácil para mí. En el momento en que tenga que hablar, lo haré, mientras tanto no porque sea lo que sea lo tomarán a mal y van a perjudicar muchas cosas como mi trabajo", declaró.

En otro momento, la joven Alejandra Baigorria señala que saldrá a responder todo más adelante después de que todos sus asuntos estén en orden nuevamente, ya que su trabajo se ha visto atacado a raíz del ampay de su esposo.

"Estoy tomando cartas en el asunto y cuando todo esté arreglado, sobre todo en el ámbito del trabajo que atacaron, recién le voy a contar todo", añadió.

¿Aún planea tener un hijo con Said Palao?

Como se recuerda, la 'gringa' estaba planeando hace meses salir embarazada y exponía cómo se hacía sus exámenes correspondientes para lograrlo. Ahora, tras el ampay parece que habría decidido aplazarlo.

"¿Sigues pensando en tener un bebé?", le preguntan, y ella responde: "Sigo siendo la mujer de la fertilidad, me queda para años".

De esta manera, Alejandra Baigorria aún no confirma que perdonó a Said Palao por su ampay en Argentina y por el momento, solo atina a decir que se encuentra bien, pero saldrá a contar todo cuando su trabajo esté en orden tras el escándalo.