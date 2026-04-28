Mamá de Shirley Arica envía carta notarial a Diego Chávarri por insinuar que su hija estuvo embarazada de él

Una nueva polémica sacude 'La Granja VIP' y podría llegar a instancias legales. Esto tras la difusión de una carta notarial enviada por la madre de Shirley Arica, Astrid Valle Salazar, a Diego Chávarri por declaraciones emitidas durante la transmisión 24/7 del reality.

Mamá de Shirley Arica exige a Diego Chávarri que se rectifique

La polémica en 'La Granja VIP' surgió cuando Diego Chávarri habría insinuado que Shirley Arica estuvo embarazada de él y que su madre lo sabía, hecho que la familia niega tajantemente.

Ante lo ocurrido, el influencer Ric La Torre difundió en TikTok parte de la carta notarial enviada por Astrid Valle Salazar, madre de Shirley Arica, quien rechaza las declaraciones del integrante del reality y solicita una aclaración pública.

"Entre dichas afirmaciones, usted ha señalado que mi hija habría mantenido una relación con su persona que habría derivado en un supuesto embarazo, insinuando además que se habría producido la interrupción del mismo, así como que mi persona habría sostenido comunicaciones con usted relacionadas a tales hechos, lo cual es totalmente falso", se menciona en la carta.

En el documento, la madre de la modelo advierte que estas declaraciones afectan la reputación y la vida privada tanto de Shirley como la suya, por lo que solicita una rectificación inmediata.

"Estas manifestaciones, además de ser absolutamente carentes de veracidad, resultan gravemente lesivas contra el honor, la dignidad, la reputación y la vida privada tanto de mi hija como de mi persona", señala el escrito.

¿Qué dijo Diego Chávarri sobre Shirley Arica?

El hecho mencionado en la carta ocurrió durante la transmisión del 24/7 de 'La Granja VIP' el 26 de abril, cuando Diego Chávarri conversaba con Cristian Guadalupe 'Cri Cri'. En ese contexto, el exfutbolista hizo referencia a una antigua relación sentimental sin mencionar directamente a la persona involucrada, aunque sus declaraciones apuntaban a ella.

"A mí una vez me dijo que estaba embarazada. Yo dije 'no le creo'. Tono al que iba y me la cruzaba, estaba sentada con agua toda la noche", comentó Chávarri al dar su versión de lo ocurrido.

Además, aseguró que habría recibido una llamada de la madre de la joven para consultarle si asumiría alguna responsabilidad frente a la situación.

"Hizo que su vieja me llame a mí: 'Diego, pasa esto, ¿te vas a hacer responsable?'", aseguró el exfutbolista, quien añadió que tiempo después le habrían informado sobre una presunta pérdida.

En conclusión, la madre de Shirley Arica exigió que Diego Chávarri se rectifique públicamente tras sus declaraciones en 'La Granja VIP', al considerar que afectan la reputación y la vida privada de su hija.