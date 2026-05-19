Yiddá Eslava 'chotea' a Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "No es lo que quiero para mí"

Carlos Alcántara continúa dando de qué hablar tras ser relacionado con distintas jovencitas en su etapa de soltería. Esta vez, el actor fue vinculado con Yiddá Eslava; sin embargo, la exchica reality no tardó en pronunciarse para descartar cualquier romance y revelar las razones por las que no tendría una relación sentimental con el popular 'Cachín'.

Yiddá Eslava aclara su vínculo con Carlos Alcántara

Tras ser captada ingresando a una discoteca con Carlos Alcántara, Yiddá Eslava tuvo declaraciones para 'Magaly TV: La Firme' en las que afirmó que solo tienen una relación de amigos y colegas, ya que ambos comparten reparto en la película de 'La Gran Sangre'.

La actriz explicó que no se involucraría con el actor porque considera que actualmente él está enfocado en vivir su soltería y vida social, una etapa que, según señaló, no encajaría con una relación sentimental en este momento.

"Él tiene que vivir, yo siento que están en la etapa de vivir y yo le aplaudo, se lo celebro porque está soltero y puede hacer lo que se le da la gana. Pero de mi lado, sinceramente, no pasó nada conmigo. Él está descargando una etapa y no sé si quiero ser parte de esa etapa. No es lo que quiero para mí", empezó diciendo.

Además, Yiddá Eslava remarcó que no se sentiría cómoda con una dinámica de salidas constantes o vínculos pasajeros, sobre todo tras las recientes apariciones de Carlos Alcántara en diversas salidas nocturnas junto a otras mujeres, por lo que descartó cualquier de un romance con él en este contexto.

"Sería muy idiota de mi parte, meterme con un hombre que ahorita está en esa etapa de ser libre. No es que le cortaría las alas, pero no sería que esté saliendo con una persona cada semana, pues ¿no? No puedes pretender estar saliendo con alguien, por más que no sea para una relación, con una persona que necesita vivir otra vez", aclaró.

Yiddá Eslava habló de su amistad con 'Cachín'

Semanas atrás, Yiddá Eslava ya había hablado sobre la cercanía que mantiene con Carlos Alcántara, destacando que estaban empezando a tener una amistad. Además, defendió al actor frente a las críticas por sus salidas nocturnas, asegurando que no tendría nada que ocultar al encontrarse soltero.

"Si tú estás en una discoteca, estás libre, relajado, no es un ampay, un ampay es cuando realmente te ampayan en algo que estás ocultando y él no oculta nada. Está relajado, por ahí", declaró.

En conclusión, Yiddá Eslava dejó en claro que su vínculo con Carlos Alcántara es únicamente amical, ya que el actor se encuentra enfocado en disfrutar de su soltería. Aun así, señaló que podrían seguir compartiendo momentos y planes como amigos.