Yiddá Eslava sorprende al aparecer de fiesta con Carlos Alcántara tras confirmar su "cercanía": ¿Solo amistad?

El actor peruano Carlos Alcántara volvió a captar la atención de la farándula tras ser visto en una salida nocturna con Yiddá Eslava. Las imágenes, difundidas en Magaly TV: La Firme, generaron comentarios en redes sociales, especialmente por la reciente etapa de soltería del popular "Cachín".

Yiddá Eslava y Carlos Alcántara fueron captados juntos en discoteca

Durante la última emisión de "Magaly TV: La Firme", se mostraron imágenes de Yiddá Eslava y Carlos Alcántara ingresando juntos a una conocida discoteca ubicada en el distrito de Miraflores durante el fin de semana.

Las cámaras captaron al actor llegando acompañado por la excombatiente, situación que llamó rápidamente la atención debido a que en las últimas semanas el protagonista de "Asu Mare" ha sido visto disfrutando de diversas salidas tras confirmarse su etapa de soltería.

Sin embargo, uno de los detalles que más comentarios generó fue el look elegido por Yiddá Eslava para la salida nocturna. La actriz apareció usando una llamativa minifalda que resaltó entre el grupo que acompañaba al actor.

"Sacudiendo las piernazas que ahora se maneja y esa figurita", comentó uno de los "urracos" del programa de Magaly Medina mientras analizaban las imágenes difundidas.

Las escenas rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde varios usuarios empezaron a preguntarse si entre ambos artistas existiría algo más que una amistad. No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental.

Yiddá Eslava aclara cuál es su relación con Carlos Alcántara

Semanas antes de estas imágenes, Yiddá Eslava ya había hablado públicamente sobre la cercanía que mantiene con Carlos Alcántara. En declaraciones brindadas a la revista Inédito, la actriz explicó que entre ambos comenzó a surgir una amistad marcada por su gusto compartido por la salsa.

La exchica reality también defendió al actor de los comentarios relacionados con sus recientes salidas nocturnas, dejando en claro que el artista no tiene nada que ocultar porque actualmente se encuentra soltero.

"Si tú estás en una discoteca, estás libre, relajado, no es un ampay, un ampay es cuando realmente te ampayan en algo que estás ocultando y él no oculta nada. Está relajado, por ahí", declaró.

Además, Yiddá adelantó que probablemente continúen apareciendo juntos debido a las actividades que comparten fuera de cámaras.

"Aviso que nos van a seguir viendo bailando salsa, porque somos salseros los dos y estamos empezando, creo que una linda amistad. Y eso es todo", sostuvo la actriz.

Actualmente, ambos artistas también coinciden en proyectos vinculados al regreso de La Gran Sangre, producción que marcará el retorno de una de las franquicias más recordadas de la televisión peruana y que llegará a los cines en 2026.

En conclusión, la aparición conjunta de Yiddá Eslava y Carlos Alcántara terminó alimentando la curiosidad del público, aunque por ahora ambos insisten en que solo los une una amistad. Mientras tanto, las imágenes difundidas por la televisión de espectáculos continúan dando de qué hablar entre sus seguidores y en redes sociales.