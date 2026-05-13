Melanie Martínez se defiende ante carta notarial del padre de su hija: "No tengo nada que rectificarme"

Melanie Martínez decidió responder con firmeza luego de recibir una carta notarial del padre de su hija. La empresaria aseguró que no piensa retractarse de sus declaraciones, pues sostiene que todo lo que dijo corresponde a situaciones que vivió junto a su hija.

Melanie Martínez responde carta notarial del padre de su hija

Melanie Martínez habló fuerte y claro tras recibir una carta notarial del padre de su hija. La empresaria aseguró que no piensa retractarse de sus declaraciones, pues afirma que todo lo que dijo es verdad y forma parte de lo que vivió junto a su hija durante varios años.

La polémica volvió a encenderse luego de que en "Magaly TV, La Firme" se mostrara parte del documento que el reconocido cantante de cumbia le envió a Melanie. Lejos de quedarse callada, Melanie Martínez fue tajante al defender su versión. Según explicó, no considera que haya mentido ni exagerado, ya que sus palabras nacen de situaciones que ella y su hija habrían atravesado.

"¿Qué voy a hacer? Si yo no tengo nada que rectificarme. Todo lo que dije ahí es cierto, son las vivencias de mi hija que ella me contó y yo las exterioricé", manifestó a Magaly TV, La Firme.

Con esta frase, la madre de la joven dejó claro que no piensa retroceder ante la carta notarial. Para ella, sus declaraciones no fueron ataques gratuitos, sino una forma de contar lo que vivió.

"Me siento denigrado, humillado y dañado emocionalmente por sus difamaciones, ha generado en mí vergüenza, ansiedad crónica y estrés, manifestándose en insomnio, pérdida de apetito y episodios de depresión... Sus difamaciones han dañado gravemente mi honor y reputación", se lee.

Según Melanie, los ampays del padre de su hija no solo la afectaron a ella, sino también a su hija, quien terminó recibiendo comentarios y burlas por hechos que no le correspondían. Además, recordó el conocido caso del "auto-rana", que fue muy comentado en programas de espectáculos y redes sociales.

"Él solo ha hecho eso con el comportamiento que ha tenido. Eso debería darle vergüenza. A mi hija le dijeron 'la auto-rana', ¿eso no le dio vergüenza, insomnio? Es selectivo con las cosas que le hacen mal", reveló Melanie con evidente molestia.

En el reportaje emitido por el programa de Magaly Medina, se indicó que el reconocido cantante de cumbia acusa a Melanie de haberlo "denigrado", "humillado" y "dañado emocionalmente" con sus declaraciones. Según el documento, el artista considera que las palabras de su expareja dañaron su imagen personal y profesional. Por eso, exige una rectificación pública.

Sin embargo, Melanie dejó claro que no piensa pedir disculpas ni cambiar su versión. La empresaria sostuvo que lo dicho responde a experiencias reales y que tiene derecho a expresar lo que vivió.

"No puedo dañar algo que ya está dañado hace tiempo. ¿Por qué me va a echar la culpa a mí cuando él es el primero que con sus propias acciones ha hecho que la gente lo mire como lo ve ahora? ¿No le dicen la nariz más sinvengüenchona de la tele? Lo único que quieren es silenciar y no quedar en evidencia ante tantas faltas que han cometido. Me parece que es fresquísimo", dijo.

Melanie mantiene su postura

Durante la entrevista, Melanie también recordó algunos episodios que, según ella, marcaron a su familia. La empresaria mencionó que tuvo que enfrentar humillaciones públicas cuando el cantante fue expuesto en distintos ampays. Uno de ellos fue el recordado episodio vinculado a Julissa Vásquez, más conocida como 'Tulita'.

"El primer ampay fue el mío. Cada mujer que él ha engañado, llegaban al principio, volvían a sacar todo mi historial. Eso es maltrato psicológico, creo yo. A mí no me dejaban olvidar. Y tampoco dejaban que mi relación con la que yo estaba en ese momento. Eso también le incomodaba mucho a quien era mi pareja. ¿Qué hay de todos esos años?", señaló Melanie en su entrevista en vivo.

Antes de terminar la entrevista, Melanie Martínez volvió a remarcar que no se retractará de nada. Incluso, lanzó una frase fuerte al referirse al comportamiento público del padre de su hija.

"No he dicho nada que sea mentira, todo lo que he dicho ha sido verdad. Y yo le creo a mi hija... No es buen hombre, no ha sido buen esposo y tampoco ha sido buen padre... Un buen papá no deja más de un año de hablarle a la hija porque no está de acuerdo con la pareja de turno que tiene... Su vida nunca ha sido ejemplo de nada nunca", sentenció.

En conclusión, Melanie Martínez dejó claro que está dispuesta a mantenerse firme pese a la carta notarial del padre de su hija. Además, aseguró que seguirá defendiendo su verdad y la de su hija, sin dejarse intimidar por acciones legales.